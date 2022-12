Croácia conquista o bronze na Copa do Mundo da FIFA — CMIO Esportes

A Croácia terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo da FIFA no Catar, depois de derrotar o Marrocos na disputa de terceiro lugar no sábado, no Khalifa International Stadium.

O Marrocos, já consagrado nos livros de história como a primeira nação africana a se classificar para as semifinais de uma Copa do Mundo, fez um relato digno de nota. No entanto, os croatas aproveitaram a chance para conquistar a medalha de bronze, liderados pelo sempre-vivo Luka Modric, que somou sua 162ª internacionalização naquela que foi quase certamente sua última partida da Copa do Mundo.

O país, que tem uma população de menos de quatro milhões de pessoas, terminou em segundo lugar atrás da França há quatro anos em Moscou, e agora deve ser visto como uma das potências do futebol global devido à sua consistência impressionante em duas Copas do Mundo consecutivas.

O conceituado zagueiro Josko Gvardiol acenou com a cabeça em um lance de bola parada logo aos sete minutos para dar à Croácia uma vantagem inicial, mas esta foi recuperada apenas dois minutos depois por Achraf Dari no que foi uma abertura de jogo com os nós dos dedos brancos.

O Marrocos, tão impressionante nas últimas quatro semanas no Catar, avançou no decorrer do intervalo e se estabeleceu como talvez o melhor time quando os primeiros 45 minutos se aproximaram do fim.

Mas isso foi antes do croata Mislav Orsic fazer um dos melhores gols do torneio pouco antes do intervalo, seu chute angular ricocheteando na trave e na rede, tornando o goleiro marroquino Yassine Bounou um espectador impotente.

O segundo tempo, talvez previsivelmente, não foi tão frenético quanto os primeiros 45 minutos.

A Croácia se contentou em aproveitar a vantagem, embora tenha passado perto de Mateo Kovacic, do Chelsea, na hora da morte, enquanto o marroquino Youssef En-Nesyri cabeceou por cima da barra nos acréscimos, com o goleiro croata Dominik Livakovic acertando a marca.

No final, a Croácia foi uma vencedora digna – e foi uma plataforma adequada a partir da qual um dos melhores meio-campistas de todos os tempos, Luka Modric, se despediu do principal evento do esporte.

Embora o troféu da Copa do Mundo tenha escapado dele, as medalhas de prata e bronze conquistadas nos últimos quatro anos são uma homenagem apropriada para talvez o maior jogador de todos os tempos de seu país.

Quanto ao Marrocos, o playoff de terceiro lugar provou ser uma ponte longe demais para o pacote surpresa do torneio – mas eles voltaram para casa com derrotas como Bélgica, Espanha e Portugal, além de serem para sempre o primeiro time africano a jogar em os quatro últimos de uma Copa do Mundo.

E essa é uma frase em que ninguém fora de seu time acreditaria há apenas quatro semanas.