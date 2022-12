Ações judiciais ameaçadas em meio a briga no centro de treinamento do UFC (VÍDEO) – CMIO Esportes

Viralizou um vídeo mostrando duas estrelas do MMA lutando no UFC Performance Institute

O ex-desafiante ao título do UFC Jake Shields foi tachado de ‘nazista’ por outro lutador, Mike Jackson, que Shields disse ser um ‘racista’ em um impasse na mídia social após uma briga no UFC Performance Institute em Las Vegas na sexta-feira.

Um vídeo se tornou viral online mostrando Shields e Jackson se envolvendo em um confronto agarrado nas instalações do UFC, com ambos posteriormente acusando o outro de mentir quando questionados sobre o ímpeto da briga.

De acordo com vários relatos, os dois lutadores estão brigando nas redes sociais há algum tempo e aparentemente chegaram ao auge na sexta-feira – com Jackson alegando que Shields cuspiu em seu rosto duas vezes, e Shields alegando que Jackson deu um soco nele depois de desafiar ele para uma luta.

Jackson disse mais tarde ao MMA Fighting que Shields foi banido do UFC Performance Institute como resultado da troca e que planeja iniciar um processo legal contra ele.

Finalmente encontrei a cadela Mike Jackson Ele rapidamente descobriu a diferença entre chamar as pessoas de nazistas pessoalmente e no Twitter Esse racista tem sorte de tantas pessoas estarem lá para salvar sua patética bunda racista pic.twitter.com/90luT0YjfG —Jake Shields (@jakeshieldsajj) 16 de dezembro de 2022

“Estamos em um ambiente profissional”, disse Jackson depois. “Eu realmente não acho que ele iria comprometer seu papel no PI, mas acho que ele não deu a mínima para isso. A fragilidade nele, o nacionalista branco nele, era como, ‘Nah.’ Isso é com ele.”

Shields, porém, rejeitou furiosamente essas acusações.

“Eu sei que não deveria ter feito isso. Mas o cara estava há meses aparecendo no meu Twitter e me chamando de nazista, o que é uma difamação completa.

“Eu faço negócios com judeus, então eles estão me chamando de nazista, e as pessoas que me conhecem sabem que não sou assim, mas e se eu não conhecesse essas pessoas com quem estava trabalhando?

“Posso perder grandes negócios se ele estiver sentado lá dizendo às pessoas que sou nazista e supremacista branco. É uma calúnia. Eu poderia processá-lo por difamação.”

O videoclipe da luta é breve, mas observadores afirmam que durou cerca de cinco minutos, com Jackson mais tarde admitindo ter arrancado os olhos de Shields quando não conseguiu se livrar.

“Então, é claro, eu bati nele com o [eye gouge] porque eu estou tentando arrancar o olho dele agora, porque eu estou tipo, mano, eu não pedi isso”, disse Jackson.

“Eu dei uma boa arrancada no olho porque eu vi quando ele se levantou, ele tinha sangue no rosto.”

Shields, porém, disse que não podia ignorar as acusações que Jackson estava lançando contra ele.

“Uma coisa é se algum idiota quer falar merda comigo, eu vou ignorar. Mas se um lutador está me desrespeitando e me chamando de nazista e nacionalista branco e acha que vai ser legal, não é.

“Então eu tive que ensinar uma lição ao garoto. Eu apenas o joguei como a garotinha que ele é e o esbofeteei algumas vezes antes de ser puxado.”

Shields já foi candidato ao título no UFC, enquanto Jackson talvez seja mais conhecido por sua vitória contra o ex-astro da WWE CM Punk.

O UFC ainda não comentou a situação.