COI altera diretrizes para transgêneros — CMIO Esportes

O Comitê Olímpico Internacional (COI) deu início a um novo conjunto de diretrizes para transgêneros, que, segundo ele, foi criado para preservar a igualdade de condições no esporte feminino.

A questão se tornou um tema quente no esporte, com a nadadora norte-americana Lia Thomas e a levantadora de peso neozelandesa Laurel Hubbard exemplos proeminentes de atletas transgênero que se destacaram nas competições femininas.

O COI recebeu críticas no ano passado de várias atletas femininas de alto nível, como a ex-nadadora olímpica britânica Sharron Davies, após afirmar que deveria haver “sem presunção de vantagem” para mulheres trans que competem em categorias esportivas femininas.

A mudança foi apoiada por ativistas transgêneros e pela igualdade – mas o COI desde então tem enfrentado repetidos pedidos para atualizar sua política para ter requisitos mais específicos para alguns esportes nos quais havia uma vantagem percebida para atletas trans, em comparação com mulheres que nasceram mulheres.

A nova declaração do COI faz com que eles abordem as críticas que prevaleceram nos últimos meses, além de pedir às várias federações esportivas sob sua alçada que garantam equidade e justiça para os atletas transgêneros, bem como para as mulheres com quem competem.

A política atualizada afirma: “Princípio 4 [fairness] reconhece que as organizações esportivas podem, às vezes, precisar emitir critérios de elegibilidade para competições segregadas por sexo para manter uma distribuição justa e proporcional de vantagens competitivas entre os participantes.

“Também reconhece a importância particular de promover a igualdade para mulheres no esporte e preservar uma competição justa e significativa para atletas de elite, o que pode exigir critérios que limitem a elegibilidade em alguns casos.”

Crucialmente, também diz que vários fatores que podem ter sido ignorados antes devem ser abordados, como a ética de ter uma atleta transgênero competindo em competições femininas.

“O estado atual do conhecimento científico e médico [should be taken into account] bem como considerações éticas, legais, de direitos humanos e sociais,” diz.

O COI, que anteriormente atraiu críticas por diminuir o limite de testosterona exigido para mulheres transgênero, agora “reconhece que a testosterona pode ser um fator importante que molda o desempenho em atletas de elite em certos esportes”.

No entanto, também enfatizou que os limites de testosterona por si só não devem ser a única consideração e que esportes individuais devem determinar seus próprios critérios de elegibilidade com base nas demandas físicas de um esporte específico.

O comunicado sublinhou ainda que estas recomendações se devem aplicar apenas ao desporto de elite e não ao nível do desporto juvenil.