FIFA novamente criticada por ativistas de direitos humanos — CMIO Esportes

A Fifa atraiu novas condenações de defensores dos direitos humanos antes da final da Copa do Mundo entre França e Argentina, no domingo, que coincide com o Dia Internacional dos Migrantes.

Gianni Infantino, presidente do órgão regulador do futebol mundial, elogiou na sexta-feira o que chamou de “melhor copa do mundo de todos os tempos” em meio a críticas contínuas ao evento por supostos maus-tratos a trabalhadores migrantes no estado do Golfo nos anos anteriores ao chute da primeira bola.

Vários grupos de direitos humanos, incluindo a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, pediram à FIFA que salvaguarde os direitos dos trabalhadores migrantes no Catar e compense as famílias de quaisquer trabalhadores que possam ter sido feridos ou até mortos durante a construção da infraestrutura do torneio.

“Por melhor que o futebol tenha sido, o torneio teve um custo alto para centenas de milhares de trabalhadores que pagaram taxas de recrutamento ilegal, tiveram salários roubados ou até perderam a vida.”, disse o chefe de justiça econômica e social da Anistia Internacional, Steve Cockburn, à CNN.

“Ainda estamos esperando que a FIFA e o Catar se comprometam a garantir reparação para todos que tornaram esta Copa do Mundo possível,” ele adicionou.

Minky Worden, da Human Rights Watch, também disse que parecia que a Fifa estava mais preocupada em apaziguar a nação anfitriã do que em defender os trabalhadores migrantes em cujos ombros o torneio foi construído.

“A FIFA tem uma política de direitos humanos com regras claras que protegem os direitos humanos, mas com muita frequência, a FIFA ficou do lado de seu rico parceiro Catar contra os mais vulneráveis”, disse Worden.

“Esta Copa do Mundo no Catar será de fato lembrada, por todos os motivos errados: como o evento esportivo mais caro de todos os tempos – e o mais mortal.”

O Catar, por sua vez, rejeitou as acusações de que trabalhadores migrantes foram abusados ​​durante os preparativos para a Copa do Mundo e enfatizou que introduziu novas leis trabalhistas para proteger os direitos dos trabalhadores.

Eles também sustentam que as estimativas amplamente divulgadas de mortes e ferimentos de trabalhadores são imprecisas.