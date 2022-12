Proprietários do Man United conversam com potenciais investidores sauditas e catarianos – mídia – CMIO Esportes

Entende-se que os donos do clube nos Estados Unidos estão buscando ofertas para comprar os gigantes da Premier League

O co-proprietário do Manchester United, Avram Glazer, abriu negociações com potenciais investidores do Catar e da Arábia Saudita durante a Copa do Mundo da FIFA, de acordo com um relatório do The Athletic.

A família Glazer, que continua sendo uma figura profundamente impopular em Old Trafford devido ao manejo do mundialmente famoso clube de futebol, revelou em novembro que estava procurando “explorar alternativas estratégicas” para o clube, que pode incluir investimento parcial ou venda total do clube.

Foi relatado que eles estão buscando o que seria um recorde mundial entre £ 6 bilhões e £ 7 bilhões (US$ 7,3 bilhões a US$ 8,5 bilhões) se concordarem com uma mudança total de propriedade.

Os Glazers contrataram os serviços da empresa de investimentos americana The Raine Group para atuar como seu consultor financeiro exclusivo durante todo o processo, a mesma organização que supervisionou a venda do time rival Chelsea por Roman Abramovich a um consórcio liderado pelo empresário americano Todd Boehly no início deste ano. .

A natureza exata das discussões relatadas com figuras do Catar e da Arábia Saudita permanece incerta, relata o The Athletic, mas especulou-se anteriormente que a Qatar Investment Authority, o fundo soberano de investimento do estado do Golfo, estava tentando comprar um clube de futebol europeu importante.

No entanto, resta saber se o governo do Catar estaria preparado para pagar uma taxa tão alta quando oportunidades de investimento mais baratas podem estar disponíveis no futebol europeu.

Nem o Manchester United nem o The Raine Group comentaram o assunto quando contatados pela mídia.

No início desta semana em Doha, Avram Glazer indicou que o processo de busca de investimentos está em andamento.

“Não é necessariamente uma venda, é um processo e estamos avançando com o processo, então veremos o que acontece,” ele disse.

“Essa é a atualização, é o processo e o processo está em andamento.”

Entende-se que também ocorreram discussões com fundos de investimento da Arábia Saudita e de Dubai sobre uma possível venda – relatos sobre os quais aceleraram quando o ministro dos esportes da Arábia Saudita, príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, disse esperar que os números em seu país avançassem. com oferta pelo United ou Liverpool, outro time no mercado.

“Espero que sim, se houver investidores e os números baterem, e fizer um bom negócio,” ele disse.

“A Premier League é a melhor liga do mundo. Todo mundo está assistindo a Premier League. É a liga mais assistida e há torcedores obstinados desses times no reino. Então seria um benefício para todos.”