Argentina é campeã da Copa do Mundo — CMIO Esportes

Lionel Messi foi o capitão da Argentina para a glória na Copa do Mundo em uma noite de grande drama quando sua equipe superou a atual campeã França nos pênaltis depois de um jogo emocionante que terminou em 3 x 3 no Estádio Lusail, no Catar.

A Argentina saiu dos blocos para abrir uma vantagem de dois gols no primeiro tempo, graças a um pênalti de Messi e um remate de Ángel Di María.

Mas dois gols no final do ataque francês Kylian Mbappé levaram o jogo para a prorrogação, onde Messi e Mbappé marcaram novamente.

E na disputa de pênaltis que se seguiu, foi Gonzalo Montiel quem marcou o pênalti vitorioso para garantir a Argentina a primeira Copa do Mundo desde 1986 e seu terceiro título no total.

Foi uma agonia para a seleção francesa de Didier Deschamps, que lutava para se tornar a primeira nação desde o Brasil em 1962 a reter o troféu.

No início do Lusail Stadium, não parecia que os pênaltis seriam uma possibilidade remotamente realista.

Atingido por um vírus na preparação para o jogo, o time francês foi excepcionalmente fraco no primeiro tempo, não conseguindo registrar um único chute (ou mesmo um toque na área argentina) nos primeiros 45 minutos.

Eles foram punidos por seu início lento ao perder para um pênalti de Messi aos 23 minutos, depois que Ousmane Dembele foi julgado, talvez de forma branda, por ter derrubado Di María dentro da área.

O segundo gol da Argentina foi um gol muito condizente com a ocasião, quando Di María finalizou uma jogada sublime para passar pelo capitão francês Hugo Lloris e colocar seu time no comando para conquistar sua primeira vitória na Copa do Mundo em 36 anos.

A França, porém, recusou-se a jogar a toalha e a intervenção tardia de Mbappé arrastou o emocionante espetáculo para a prorrogação, depois que ele marcou duas vezes no espaço de dois minutos – a primeira de pênalti aos 80 minutos e a segunda em um voleio sensacional logo depois .

Na prorrogação, as duas estrelas de bilheteria do confronto decisivo – primeiro Messi e depois Mbappé – marcaram cada uma para levar o jogo aos pênaltis.

O remate de Messi veio à queima-roupa, quando fez o remate para marcar o seu sétimo golo no torneio.

Mas, novamente, foi Mbappé quem rebateu a Argentina, sem errar na cobrança de pênalti, depois que Montiel bloqueou um chute do atacante francês com o antebraço dentro da área.

A intervenção tardia de Mbappé foi seu oitavo gol no Catar e garantiu que ele se tornasse o primeiro jogador a marcar um hat-trick na final da Copa do Mundo desde 1966.

Mas seu heroísmo foi provado em vão, já que a França falhou na disputa de pênaltis.

Kingsley Coman teve seu pênalti defendido pelo goleiro argentino Emiliano Martinez e depois que Aurelien Tchouameni errou o remate, o dever recaiu sobre Montiel para arcar com a responsabilidade do pênalti da vitória para a Argentina.

Enquanto uma nação prendia a respiração, Montiel disparou para a esquerda de Lloris para vencer a Argentina na disputa de pênaltis por 4 a 2, quebrando o coração dos franceses e deixando os torcedores da Albiceleste no Estádio Lusail em frenesi.

A seleção argentina de Lionel Scaloni havia começado sua campanha no Catar com uma derrota impressionante para a Arábia Saudita, mas terminou como apenas a segunda nação – depois da Espanha em 2010 – a perder sua primeira partida, mas ainda assim vencer o torneio.

Sob o comando de Scaloni, de 44 anos, a Argentina acabou com longas secas tanto na Copa América quanto na Copa do Mundo no período de 18 meses, e ele garantiu que seu nome será permanentemente consagrado nos anais do futebol mundial.

Quanto aos franceses, nem mesmo a arte de Mbappé – cujos oito gols garantiram a conquista da Chuteira de Ouro – foi suficiente para impedir a vitória da Argentina, e sua Copa do Mundo terminou em um abraço solene com o presidente francês Emmanuel Macron, que teve a tarefa de distribuindo as medalhas dos perdedores.

Mbappé, no entanto, provavelmente terá mais oportunidades no maior palco do futebol. E talvez da próxima vez, os Les Bleus tenham muitos jogadores à sua disposição depois que uma lesão os privou de alguns de seus maiores nomes no torneio.

Messi, por sua vez, foi eleito o jogador do torneio minutos após o pênalti da vitória de Montiel, ao mesmo tempo em que se tornou o maior recordista de participações em Copas do Mundo, com 26 partidas na competição.

Aos 35 anos, Messi já havia proclamado que esta seria sua despedida da Copa do Mundo. No final, foi um ato final adequado para um dos gigantes do esporte e o coloca firmemente ao lado do falecido Diego Maradona no panteão dos maiores jogadores do esporte.