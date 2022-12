Messi comenta chances de aposentadoria — CMIO Esportes

Lionel Messi quer continuar jogando pela Argentina depois de realizar seu sonho da Copa do Mundo em uma emocionante vitória nos pênaltis contra a França no Catar no domingo.

Messi finalmente conquistou o único grande prêmio que lhe escapou em sua brilhante carreira, com a Argentina encerrando sua espera de 36 anos pelo maior título do futebol.

Messi, de 35 anos, afirmou antes do torneio que o Qatar “certamente” ser sua última Copa do Mundo – posição que repetiu às vésperas da final.

Mas depois de adicionar a Copa do Mundo à Copa América, conquistada pela Argentina em 2021, Messi sinalizou que ainda tem mais a dar por seu país.

“Ganhei a Copa América e o Mundial em pouco tempo” Messi disse a TyC.

“Amo o que faço, estar na seleção, e quero continuar vivendo mais alguns jogos como campeão do mundo.”













Messi disse que seu “sonho de infância” tinha sido cumprido quando ele imitou o falecido e grande Diego Maradona ao capitanear seu país ao título.

O jogo de domingo diante de quase 90.000 torcedores no Estádio Lusail foi saudado como um clássico instantâneo e potencialmente a maior final de Copa do Mundo de todos os tempos.

Messi foi fundamental para o processo, marcando um pênalti no primeiro tempo e um gol na prorrogação, além de marcar na disputa de pênaltis.

Depois de abrir uma vantagem de 2 a 0, a Argentina se viu empatada após uma sensacional dobradinha no final do time de Messi no Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé.

Mbappé também marcou de pênalti na prorrogação e marcou na disputa de pênaltis, mas seu heroísmo não foi suficiente para a França manter o título.

A estrela francesa terminou o torneio como vencedor da Chuteira de Ouro com oito gols, enquanto Messi terminou com sete, mas levou a Bola de Ouro como o melhor jogador da competição.

O capitão argentino também estabeleceu o recorde de maior número de aparições em Copas do Mundo, somando 26 partidas no torneio – uma à frente da lenda alemã Lothar Matthaus.

Seus gols no domingo fizeram de Messi o primeiro jogador a marcar na fase de grupos, nas oitavas de final, nas quartas de final, semifinal e final da Copa do Mundo.

Messi já é o jogador com mais partidas pela seleção de seu país, com 172 jogos, e o maior artilheiro de todos os tempos da Alviceleste com 98 gols.

“É uma loucura… olha como ela [the World Cup] é, ela é linda. Eu a queria tanto. Eu tive uma visão de que seria essa… ela estava cada vez mais perto,” acrescentou Messi.

“Queria encerrar minha carreira com isso. Não posso mais pedir mais nada, graças a Deus, ele me deu tudo”.

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, 44 anos, disse que sua equipe deveria “guardar um lugar” por Messi para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada em conjunto no Canadá, EUA e México.

“Se ele quiser continuar jogando, estará conosco. Acho que ele tem mais do que o direito de decidir se quer continuar jogando ou o que quer fazer com sua carreira”, disse. disse Scaloni.

O triunfo da Argentina foi o terceiro na história da Copa do Mundo, após o sucesso em 1978 e 1986, e provocou grandes comemorações entre seu grande contingente de torcedores no Estádio Lusail e para outros milhões em sua terra natal.