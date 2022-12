Técnico francês discute efeito do vírus após derrota na Copa do Mundo — CMIO Esportes

Didier Deschamps disse que seus homens sentiram o ‘impacto físico ou psicológico’ de um vírus que supostamente afetou o campo da França

Didier Deschamps reconheceu os efeitos potenciais que a doença pode ter causado em sua equipe na derrota para a Argentina na final da Copa do Mundo, no Catar, no domingo.

Os argentinos conquistaram seu tricampeonato mundial em um confronto dramático no Estádio Lusail, onde um hat-trick de Kylian Mbappé ainda não foi suficiente para a França manter o troféu conquistado na Rússia há quatro anos.

Perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, os Bleus foram completamente derrotados por seus adversários argentinos até que Mbappé marcou dois gols em 97 segundos, faltando cerca de 10 minutos para o fim do tempo normal.

Na prorrogação, Lionel Messi fez 3 a 2, mas Mbappé marcou o segundo pênalti do empate.

Embora Mbappé converteu sua cobrança de pênalti contra Emi Maritnez na disputa de pênaltis, as falhas de Kingsley Coman e Aurelien Tchouameni custaram caro, já que a Argentina se tornou apenas o terceiro país a vencer a Copa do Mundo nos pênaltis, depois do Brasil em 1994 e da Itália em 2006.

Após a partida, Deschamps sugeriu que seus homens sentiram o “impacto físico ou psicológico” de um vírus que percorreu o campo da França antes de encontrarem La Albiceleste e forçou Raphael Varane, Ibrahima Konate e Coman a treinar separadamente.

O trio foi considerado apto o suficiente para a partida, mas com Varane parecendo entrar em colapso por volta da marca de 112 minutos e a França parecendo excepcionalmente lenta durante grande parte do jogo, Deschamps sugeriu que o problema poderia ter influenciado o resultado.

“Toda a equipe está enfrentando uma situação complicada há algum tempo. disse Deschamps.

“Talvez isso tenha tido um impacto físico ou psicológico. Mas não tive nenhuma preocupação com os jogadores que começaram a partida: estavam 100% aptos.

“Tivemos apenas quatro dias desde o último jogo, por isso houve algum cansaço, talvez. Isso não é desculpa, apenas não tivemos a mesma energia da partida anterior e é por isso que, na primeira hora, mais ou menos, não jogamos”, disse. acrescentou Deschamps.













Deschamps, que conquistou o título na França de 98 como jogador, explicou que conversou com o árbitro polonês Szymon Marciniak depois que seu time não conseguiu se tornar o primeiro país a reter a Copa do Mundo desde o Brasil em 1962.

Embora ele se recusasse a dizer que a arbitragem ajudou a Argentina na vitória, ele afirmou que eles foram um “um pouco de sorte” em outros momentos no Qatar 2022.

“Preciso ter cuidado – você viu tão bem quanto eu,” Deschamps disse sobre o desempenho de Marciniak.

“Poderia ter sido pior, poderia ter sido melhor. Antes desta partida, a Argentina teve um pouco de sorte, mas não quero tirar nada deles; eles merecem totalmente o título.

“Não é porque sofremos com alguma decisão que eles saíram vitoriosos. Acabei de discutir isso com o árbitro depois do jogo, mas não quero entrar em detalhes”.

Depois de ficar aquém na Euro 2020 e no Qatar 2022, o futuro de Deschamps foi questionado com seu ex-companheiro de equipe Zinedine Zidane cotado para assumir.













“Mesmo se tivéssemos vencido eu não teria respondido [on that topic] esta noite,” Deschamps insistiu. “Estou muito triste pelos meus jogadores e staff.

“Vou ter uma reunião com o presidente [of the French Football Federation] no início do próximo ano e então você descobrirá.”

Pressionado a comentar sobre seu craque, Deschamps disse que Mbappé “Deixou mesmo a sua marca nesta final.”

“Infelizmente ele não terminou da maneira que gostaria e por isso ficou desapontado no final da partida como todos os jogadores”, disse. ele concluiu sobre o jogador de 23 anos, que voltou para casa com a Chuteira de Ouro com mais gols no Catar 2022, além da medalha de vice-campeão.