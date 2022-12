Astro francês anuncia aposentadoria da seleção — CMIO Esportes

Sriker Karim Benzema deixou a seleção francesa após a derrota para a Argentina nos pênaltis na final da Copa do Mundo no domingo.

O atacante do Real Madrid foi convocado para fazer parte da lista original de 26 jogadores de Didier Deschamps para o torneio no Catar, mas teve que desistir devido a uma lesão na coxa poucos dias antes do início da final da Fifa.

Houve rumores de que Benzema poderia voltar para a final da França contra a Argentina, mas essas afirmações se mostraram imprecisas.

Considerando sua idade e o fato de que a França não jogará outra grande competição até 2024, Benzema usou as redes sociais menos de 24 horas após a derrota para encerrar sua carreira na França em seu 35º aniversário.

“Fiz o esforço e os erros que cometi para chegar onde estou hoje e tenho orgulho disso. Eu escrevi minha história e a nossa está acabando”, ele escreveu para legendar uma foto sua com o punho levantado nas cores da França.

J’ai fait les esforços et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Novapic.twitter.com/7LYEzbpHEs —Karim Benzema (@Benzema) 19 de dezembro de 2022

Benzema deixa a seleção francesa com 97 partidas que renderam 37 gols, tornando-se o quinto maior artilheiro de seu país.

Ele representou a França pela primeira vez nos sub-16 e depois passou para a seleção principal aos 19 anos, fazendo sua estreia contra a Áustria em março de 2007.

Depois de um desempenho fraco na Euro 2008, ele foi desprezado por Raymond Domenech para a Copa do Mundo de 2010, mas escolhido por Laurent Blanc para a Euro 2012, onde a França foi derrotada nas quartas de final pela Espanha, eventual vencedora.

A França saiu na mesma fase da Copa do Mundo de 2014, naquela que foi a última participação de Benzema no torneio por algum tempo.













Deschamps o havia escolhido para a competição no Brasil, mas a Federação Francesa posteriormente baniu Benzema por sua suposta participação em uma trama de chantagem de fita de sexo envolvendo o ex-companheiro de equipe Mathieu Valbuena, da qual ele foi considerado culpado em novembro de 2021.

O juiz deu a Benzema uma pena suspensa de um ano e multou-o em € 75.000 (US$ 80.000) por seu papel no escândalo.

Antes disso, Benzema havia retornado à seleção francesa pela primeira vez em cinco anos sob o comando de Deschamps para uma campanha na Euro 2020 encerrada por outra derrota na disputa de pênaltis para a Suíça nas oitavas de final.

Benzema esperava ter uma última jogada de dados na Copa do Mundo depois de ser coroado vencedor da Bola de Ouro em outubro.

Agora, porém, Benzema se concentrará apenas no Real Madrid, onde teve muito mais sucesso com cinco títulos da Liga dos Campeões.