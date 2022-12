FIFA rejeita pedido de Copa do Mundo de Zelensky – CNN – CMIO Esportes

O líder ucraniano teria pedido para compartilhar uma mensagem de vídeo antes da final de domingo

A Fifa, órgão que rege o futebol mundial, recusou um pedido do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, para comparecer via link de vídeo antes da final da Copa do Mundo no Catar no domingo, segundo a CNN.

Diz-se que Zelensky se ofereceu para compartilhar uma mensagem de “paz mundial” antes do jogo entre os atuais campeões França e Argentina no Estádio Lusail, que será assistido por centenas de milhões em todo o mundo.

CNN relata que o pedido foi indeferido pela FIFA, deixando o escritório de Zelensky “surpreso com a resposta negativa.”

As conversas estão em andamento entre a Fifa e a Ucrânia, apesar do aparente desprezo, e não está claro se a mensagem teria sido ao vivo ou pré-gravada.













A FIFA foi forçada a enfrentar a questão da política que infringe o futebol durante o torneio no Catar.

Antes do pontapé inicial, várias equipes europeias prometeram que seus capitães usariam braçadeiras ‘One Love’ em apoio aos direitos LGBT e outras causas.

Eles foram forçados a recuar sob ameaça de sanção da FIFA, que anunciou sua própria série de mensagens para o torneio, incluindo “sem discriminação” e “O futebol une o mundo.”

A FIFA pediu às equipes que “foco no futebol” no Catar em carta endereçada às 32 nações participantes antes do torneio.

O pedido ucraniano de publicidade talvez não seja surpreendente, dado o quanto Zelensky e seu escritório fizeram para atrair atenção para sua causa em meio ao conflito com a Rússia.

O líder ucraniano até fez discursos em vídeo para eventos como o Grammy Awards nos EUA.

Em termos esportivos, Zelensky se reuniu com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, em Kiev no início deste ano, e trocou um telefonema com ele novamente esta semana.













A aparente posição da FIFA de manter a política fora do futebol ocorre apesar da proibição imposta a todos os times russos de suas competições, que está em vigor desde o final de fevereiro.

As sanções privaram a seleção russa da chance de se classificar para a Copa do Mundo no Catar.

Na véspera do torneio, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, também aproveitou uma aparição na cúpula do G20 para pedir à Rússia e à Ucrânia que considerem “uma cessar-fogo temporário por um mês durante a Copa do Mundo, ou pelo menos a implementação de alguns corredores humanitários ou qualquer coisa que possa levar à retomada do diálogo como primeiro passo para a paz.”

A Rússia foi a anfitriã bem-sucedida da última edição da Copa do Mundo da FIFA em 2018, que culminou na final com a presença de dignitários, incluindo Infantino e o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou.