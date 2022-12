Copa do Mundo do Catar é a melhor de todas – FIFA — CMIO Esportes

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que a Copa do Mundo no Catar foi a melhor iteração do torneio até o momento. Ele estava aparecendo em uma coletiva de imprensa antes da final de domingo entre Argentina e França.

Infantino também confirmou em suas considerações finais que a Copa do Mundo de 2026, que será organizada conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá, será expandida para 48 seleções, embora o formato planejado inicialmente seja revisitado. Trinta e duas equipes participaram do torneio no Catar.

Infantino já havia sido criticado em sua coletiva de imprensa pré-torneio há várias semanas, quando abordou a controvérsia em torno da realização da Copa do Mundo no Catar – um país que foi vilipendiado em alguns setores pelo que foi visto como discriminação sistêmica contra pessoas LGBT. , bem como o suposto abuso generalizado de trabalhadores migrantes que ajudaram a construir as várias infraestruturas do estádio.

Nesses comentários, Infantino afirmou que se sentia “gay,” “Desativado” e “Africano,” entre outras coisas, ao comentar sobre a imprensa negativa associada ao histórico de direitos humanos do Catar.

Na sexta-feira, porém, não houve tais declarações de manchete.

🎙️ “O torneio de 32 seleções seguirá em frente, tornando-o como uma Copa do Mundo.” O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou que a nova competição da Copa do Mundo de Clubes começará em 2025 🏆🌎 pic.twitter.com/BE9V4k1xb7 — Sky Sports News (@SkySportsNews) 16 de dezembro de 2022

Infantino diz que houve “elogios unânimes” do Conselho da Fifa pela “melhor Copa do Mundo de todos os tempos” — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) 16 de dezembro de 2022

“(Houve) elogios unânimes do conselho da FIFA para esta Copa do Mundo, o poder de coesão único que demonstrou, graças a todos os envolvidos – claro, Qatar, todos os voluntários que trabalham para nós e todos que contribuíram para fazer esta Copa do Mundo a melhor copa do mundo de todos os tempos”, disse Infantino, que chegou à coletiva de imprensa uma hora depois do horário agendado.

O motivo do atraso, disse ele, deveu-se à reunião do conselho da FIFA a que compareceu, cujos resultados ele também detalhou, incluindo emendas à Copa do Mundo de Clubes da FIFA, bem como a introdução de um equivalente feminino para a mesma competição.

Infantino, que acrescentou acreditar que a realização da Copa do Mundo no inverno deste ano levou a um aumento no padrão do futebol exibido, afirmou que o próximo torneio em quatro anos será uma versão expandida dos anteriores .

“Estamos realmente convencidos do crescimento, temos aprovado um formato de 48 equipes com 16 grupos de três onde os dois primeiros passariam para a fase eliminatória”, explicou, mas também disse que permanece a possibilidade de 12 grupos de quatro.

Infantino, no entanto, abordou o tema de várias equipes expressando solidariedade com as questões LGBT nos primeiros dias da Copa do Mundo e reiterou a posição da FIFA de que política e esporte não devem coexistir.

“Talvez (os fãs) sintam que cada um tem seus próprios problemas e eles só querem passar 90 minutos sem pensar em mais nada e apenas curtir um momento de prazer, de alegria ou pelo menos de emoção,” ele disse.

“Somos uma organização global, não temos que discriminar ninguém, seja qual for o regime, sejam quais forem os valores que tenham.

“Todo mundo é livre para expressar suas opiniões e pontos de vista desde que seja de maneira respeitosa, mas quando se trata de campo você tem que respeitar o futebol – 211 times de futebol (estão na FIFA), não 211 chefes de estado ou o que você tem.”