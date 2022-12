Não há necessidade de pessimismo sobre as esperanças olímpicas da Rússia – ministro – CMIO Esportes

Oleg Matytsin comentou depois que desenvolvimentos recentes sinalizaram um possível fim das proibições de atletas russos

A Rússia espera um relacionamento positivo com organismos esportivos internacionais e vê qualquer pessimismo em torno da participação de seus atletas nas Olimpíadas de Paris 2024 como prematuro, de acordo com o ministro do Esporte, Oleg Matytsin.

Os temores persistem na Rússia de que suas estrelas do esporte possam ser afastadas da próxima edição das Olimpíadas devido às proibições abrangentes atualmente em vigor devido ao conflito na Ucrânia.

Falando na quinta-feira, Matytsin disse que seu país ainda está otimista em relação às relações com organizações como o Comitê Olímpico Internacional (COI).

“Não vejo razão para ser pessimista sobre nossa interação com organizações internacionais, [with] o Comitê Olímpico Internacional”, Matytsin disse em uma visita a Petrozavodsk, de acordo com a TASS.

"Os Jogos Olímpicos estão chegando e, claro, esperamos que nossos atletas se apresentem e participem de competições internacionais em um futuro próximo."













Uma declaração do COI após uma cúpula na Suíça na semana passada aumentou as esperanças de um retorno iminente às competições internacionais para atletas russos e bielorrussos.

O comunicado destacou uma proposta do Conselho Olímpico da Ásia (OCA) para permitir que atletas dos dois países compitam em eventos sob seus auspícios, embora sob status neutro.

O COI prometeu explorar o plano como parte do possível alívio das restrições impostas aos atletas russos e bielorrussos em uma ampla gama de esportes.

As sanções levaram a Rússia a buscar novas parcerias esportivas e sediar seus próprios eventos como alternativas às competições globais – inclusive ao lado da Bielorrússia.

“Nossos dois países estavam sob sanções, mas isso nos deu um impulso adicional para o desenvolvimento de relações multilaterais em quase todos os esportes, no sistema educacional, em questões de substituição de importações e na realização de pesquisas científicas”, disse. disse Matytsin.

“Vemos este período como um tempo de acumulação de experiência, de acumulação de todos os recursos que existem no nosso país, e não vemos razão para pessimismo. Nisto estamos absolutamente solidários com todos [sports] federações e enxergam apenas o fortalecimento do trabalho em equipe.”

Matytsin reconheceu que as circunstâncias atuais ditaram uma mudança em direção aos laços esportivos com países mais amigáveis, inclusive entre os grupos de nações BRICS e Organização de Cooperação de Xangai (SCO).