Ícone do futebol Mihajlovic morre aos 53 anos — CMIO Esportes

Sinisa Mihajlovic, uma figura icônica do futebol italiano, faleceu aos 53 anos após uma batalha contra o câncer, foi anunciado.

Nascido em Vukovar, Croácia, Mihajlovic passaria grande parte de sua vida na Itália depois de se mudar para a Serie A do Red Star Belgrado em 1992.

Mais tarde, ele vestiu as cores da Sampdoria, Lazio e Inter de Milão, antes de pendurar as chuteiras em 2006, vencendo o campeonato italiano com Lazio e Inter naquela época.

Ele foi considerado por muitos um dos maiores especialistas em bola parada da história do esporte e ainda detém o recorde de mais gols de falta da história do futebol italiano, com 28.

Um zagueiro duro durante grande parte de sua carreira na Itália, Mihajlovic foi envolvido em polêmica em mais de uma ocasião.

Seu temperamento veio à tona na Copa do Mundo FIFA de 1998 na França, quando ele foi visto cuspindo na cara do jogador alemão Jens Jeremies depois que a dupla trocou insultos após um forte desafio de Mihajlovic.

Em 2003, ele foi suspenso por oito partidas pela UEFA depois de ser novamente acusado de cuspir, desta vez no ex-jogador do Chelsea, Adrian Mutu. Ele treinaria Mutu na Fiorentina vários anos depois.

O céu ganhou mais uma lenda. Você fará muita falta, Siniša. —AC Milan (@acmilan) 16 de dezembro de 2022

Depois de se aposentar da carreira de jogador, Mihajlovic passou a ser técnico e dirigiu vários clubes da primeira divisão italiana, como Fiorentina, Sampdoria, AC Milan e, mais recentemente, Bologna.

O ex-jogador da seleção iugoslava por 63 vezes também comandou a Sérvia (pela qual também somou uma internacionalização) por um breve período entre maio de 2012 e novembro de 2013.

Mihajlovic foi dispensado de suas funções no Bologna em setembro, após um péssimo início de temporada.

Em 2019, ele havia revelado que estava recebendo tratamento após o diagnóstico de leucemia, mantendo o cargo no clube de futebol italiano.

Reagindo à notícia, o AC Milan emitiu um tweet em homenagem ao seu ex-técnico.

“O céu ganhou mais uma lenda. Você fará muita falta, Sinisa”, escreveu a equipe.

A Fiorentina, por sua vez, escreveu que espera que ele descanse em paz, enquanto o Bologna acrescentou: “Adeus, senhor, você estará para sempre em nossos corações.”

Uma conta de torcedor de futebol sérvio acrescentou às homenagens: “Meu herói de infância faleceu. Descanse em paz Sinisa Mihajlovic nunca vamos te esquecer.”