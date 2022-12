França luta para conter vírus na véspera da final da Copa do Mundo – CMIO Esportes

O técnico da França, Didier Deschamps, disse que sua equipe está tomando “o máximo de precauções possível” para garantir que um vírus que se espalha pela equipe não afete seus preparativos antes da final da Copa do Mundo da FIFA no domingo contra a Argentina.

Vários jogadores das fileiras francesas contraíram a doença misteriosa, com a dupla de defesa Raphael Varane e Ibrahima Konate impossibilitada de participar do treinamento na sexta-feira, junto com o atacante do Barcelona, ​​Ousmane Dembele.

Isso aconteceu depois que Adrien Rabiot e Dayot Upamecano perderam a vitória na semifinal de quarta-feira contra o Marrocos devido à doença – com o primeiro confinado em seu quarto de hotel por precaução.

A França, que está tentando se tornar a primeira seleção desde o Brasil em 1962 a manter a Copa do Mundo, relatou que os jogadores estão sofrendo de uma série de sintomas que incluem febre, problemas estomacais e dores de cabeça.

Jogadores do Brasil relataram reclamações semelhantes no início do torneio, com Deschamps afirmando anteriormente que o ar-condicionado nos vários estádios está proporcionando um ambiente ideal para a proliferação de um vírus.

Entraînement des Bleus 🇫🇷Avant la finale : TOUS LES JOUEURS SONT apresenta à la séance. Retour de Varane, Konaté, Coman, Tchouaméni et Hernandez. pic.twitter.com/sKJv49CI8O — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) 17 de dezembro de 2022

“Estamos tentando tomar o máximo de precauções possíveis, nos adaptar conforme necessário e seguir em frente”, disse Deschamps em entrevista coletiva no sábado.

“Obviamente, seria melhor se isso não estivesse acontecendo, mas estamos lidando com isso da melhor maneira possível com nossa equipe médica.

“Nós… permanecemos calmos e focados. Vou obter mais informações mais tarde hoje e pensar sobre isso esta noite e talvez amanhã. E, claro, estamos ansiosos para estar prontos para este importante jogo.”

No entanto, relatórios recentes foram positivos para a França, com toda a equipe bem o suficiente para treinar na tarde de sábado antes da final – notícias que serão um impulso para os Les Bleus, devido às suas classificações reduzidas, com Aurelien Tchouameni e Theo Hernandez também falhando a sessão de sexta-feira. .

A França já estava devastada por lesões antes do torneio, com jogadores como Paul Pogba, N’Golo Kante, Karim Benzema e Christopher Nkunku descartados antes de uma bola ser chutada no Catar.

Antes de sua tentativa de erguer o famoso troféu pela segunda Copa do Mundo consecutiva, o capitão da França, Hugo Lloris, disse que não há como se proteger contra doenças que atingem o campo e que é trabalho dele e de seus companheiros descartar questões fora de seu controle .

“Nunca estamos realmente preparados para esse tipo de coisa, mas estamos tentando nos preparar da melhor maneira possível.”, disse o homem do Tottenham.

“Continuamos focados e claro que estamos muito empolgados em disputar uma final de Copa do Mundo.”