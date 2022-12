Chefe olímpico mantém ligação com Zelensky ‘desapontado’ – CMIO Esportes

O COI confirmou na semana passada que estava explorando propostas de retorno às competições para atletas russos

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, repetiu seus apelos para a “isolamento total” dos atletas russos, ao falar com o chefe do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, por telefone nesta quarta-feira.

Uma cúpula do COI na Suíça na semana passada afirmou que o exílio de grande número de atletas russos e bielorrussos no cenário internacional – imposto por causa do conflito na Ucrânia – pode estar chegando ao fim.

O COI disse que exploraria uma proposta para permitir que russos e bielorrussos competissem como neutros em eventos sob os auspícios do Conselho Olímpico da Ásia (OCA).

A notícia não foi bem recebida pelo líder ucraniano Zelensky, de acordo com um comunicado divulgado por seu escritório após a ligação com Bach nesta semana.

“[President] Zelenskyy expressou desapontamento com a presença do presidente do Comitê Olímpico Russo na cúpula do COI em 9 de novembro e com as intenções de devolver os atletas russos e bielorrussos às competições internacionais sob uma bandeira neutra”. leia a declaração.

A mensagem afirmava que “o silêncio de atletas, treinadores e oficiais tolera a agressão, e a Rússia usa esportes para fins de propaganda.”

O líder ucraniano argumentou que a única “resposta justa a tais ações” foi “isolamento total” para a Rússia no cenário internacional – inclusive em eventos esportivos.

A declaração do COI reconheceu a posição de Zelensky, embora Bach tenha repetido a posição de que o esporte não deve ser prejudicado por forças políticas, conforme reconhecido pela Carta Olímpica e por uma resolução adotada pela Assembleia Geral da ONU no início de dezembro.

O COI novamente expressou “solidariedade” com a Ucrânia em meio ao conflito com a Rússia e destacou o fundo de US$ 7,5 milhões que havia criado para ajudar Kiev.

Enquanto Zelensky “estimado” esses esforços, o presidente solicitou “mais apoio, em particular para a reconstrução de instalações esportivas destruídas na Ucrânia”, de acordo com a declaração do COI.

O contato mais recente ocorre depois que Bach e Zelensky se encontraram cara a cara em Kiev em julho.