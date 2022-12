Briga de uísque de McGregor com companheiro de equipe russo ganha nova reviravolta – CMIO Esportes

Artem Lobov alega que McGregor prometeu a ele 5% de qualquer receita potencial de sua marca de uísque

A estrela do UFC Conor McGregor prometeu ao parceiro de treinamento Artem Lobov que “5% é seu, não importa o que aconteça” durante as discussões iniciais antes do lançamento da marca de uísque irlandês Proper No. Twelve de McGregor, ela foi reivindicada por representantes legais do lutador aposentado nascido na Rússia em um tribunal irlandês.

Lobov, ex-amigo próximo de McGregor, está envolvido em uma disputa legal com o ex-campeão de duas divisões do UFC, que recentemente se espalhou pelas redes sociais.

A disputa envolve a apropriação dos direitos da marca de uísque que foi vendida por McGregor e duas outras partes interessadas à Proximo Spirits em 2021 por uma quantia em torno de US$ 600 milhões.

Acredita-se que McGregor ganhou US$ 130 com o acordo, uma cifra que o tornou o esportista mais bem pago do mundo no ano passado.

Mas Lobov está buscando a execução de um suposto acordo oral que, segundo ele, foi feito pela dupla em setembro de 2017 na academia SBG Ireland em que ambos treinaram em Dublin.













Em depoimento, Lobov disse que abordou o assunto com McGregor na academia e perguntou por que ele havia sido excluído das discussões em andamento sobre a marca – que ele afirma ter sido fundamental para ajudar a estabelecer uma parceria com uma destilaria em West Cork .

Lobov afirmou que depois que Audie Attar, chefe da Paradigm Sports Management, e o empresário americano Ken Austin se envolveram no projeto que ele se tornou “totalmente excluídos” das discussões.

Ele disse que colocou isso para McGregor e foi informado de que seria reintroduzido em discussões comunicativas – algo que ele afirma não ter ocorrido.

Lobov também disse que vários terceiros observaram McGregor fazer a observação de 5% e que foi selada com um aperto de mão.

Apesar de supostamente ter sido excluído das comunicações, Lobov disse que manteve um papel no marketing da marca, inclusive auxiliando no arranjo de McGregor apresentando uma garrafa do uísque ao presidente russo Vladimir Putin na final da Copa do Mundo em Moscou em 2018.

O processo judicial também detalha uma alegação de que Lobov recusou uma oferta de indenização de $ 1 milhão de McGregor em maio de 2020, que ele disse ser um número inaceitável, dada a suposta promessa de 5%.

Em resposta, o advogado de McGregor, Michael Staines, disse que seu cliente nega as alegações de Lobov.

Ele acrescentou que, embora Lobov tenha fornecido mensagens de texto ao tribunal, ele reteve uma datada de fevereiro de 2019 que dizia: “Juro pela vida do meu filho que NÃO vou tirar um centavo do negócio do uísque”.

Também surgiu durante o processo recente que Lobov está buscando mais punições legais para McGregor por difamação depois que o Dubliner se referiu a ele como um “rato” em um discurso de mídia social.