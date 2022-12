Rival do UFC questiona reclamação sobre o campeão russo Makhachev — CMIO Esportes

Arman Tsarukyan é considerado por muitos como o teste recente mais difícil de Islam Makhachev

O astro do UFC Arman Tsarukyan afirmou que é o homem que vai destronar o atual campeão dos leves, Islam Makhachev.

O armênio-russo Tsarukyan planeja dar um passo mais perto de seu objetivo neste fim de semana, quando enfrentará o russo Damir Ismagulov em um confronto muito aguardado em Las Vegas.

Tsarukyan é amplamente considerado o teste mais difícil da estrela do Daguestão Makhachev no UFC nos últimos anos (exceto pelo nocaute instantâneo que Makhachev sofreu em apenas seu segundo teste no UFC sete anos atrás), quando eles se enfrentaram em um jogo de ida e volta de alto nível. batalha em São Petersburgo em abril de 2019.

A performance ficou ainda mais impressionante pelo fato de a luta ter sido a primeira de Tsarukyan no UFC.

E embora tenha sido Makhachev quem ganhou o aval dos juízes naquela ocasião, falando à mídia em Las Vegas antes de seu confronto com o nativo de Orenburg 24-1 Ismagulov, Tsarukyan foi inflexível que uma revanche com o aparentemente intocável Makhachev produziria um resultado diferente na segunda vez.

Acabei de rever Islam Makhachev x Arman Tsarukyan e essa luta foi fantástica. O wrestling foi de nível ridiculamente alto. Essa é uma luta que eles terão que enfrentar no futuro, com certeza. pic.twitter.com/9MTt62Gypv — Alex Behunin (@AlexBehunin) 22 de setembro de 2021

“O Islã está em um nível diferente”, disse Tsarukyan sobre o campeão até 155 libras, que conquistou o título mundial com uma finalização no segundo round sobre Charles Oliveira em outubro, naquela que foi sua 11ª vitória consecutiva.

“O wrestling dele é bom, a trocação dele é boa.”

Mas essas são credenciais também de Tsarukyan, de 26 anos, e ele sugeriu que suas melhorias recentes o tornaram um desafio muito mais difícil do que quando foi para a jaula contra Makhachev na Rússia, três anos atrás.

Mas para que isso aconteça, primeiro vem o trabalho pesado.

Tsarukyan foi derrotado em sua luta mais recente contra o duro polonês Mateusz Gamrot em junho, um resultado que quebrou uma sequência de cinco vitórias consecutivas, e Tsarukyan sabe que deve brilhar sob as luzes brilhantes contra Ismagulov – um lutador com um dos os recordes mais impressionantes da lista.

“Se eu vou bater o Damir e alguns dos cinco primeiros, o UFC vai me dar essa oportunidade (contra o Makhachev), porque foi a minha estreia, e dei a ele a luta mais dura da carreira dele,” ele disse.

O cinturão dourado pendurado no ombro de Makhachev também afixou um alvo em suas costas, e você pode adicionar o nome de Tsarukyan à extensa lista de lutadores que aguardam uma oportunidade contra o melhor lutador da categoria.

Ismagulov, no entanto, está em um papel primordial para jogar o spoiler – e quando a poeira baixar no domingo pode muito bem ter estabelecido suas próprias credenciais na corrida pelo título.

Mas para que o sonho de Tsarukyan se torne realidade, ele não pode cometer um único deslize após sua derrota para Gamrot. Então, e só então, surge uma chance de redenção.