Macron quer craques franceses lesionados na final da Copa do Mundo – mídia – CMIO Esportes

O presidente francês espera trazer algumas líderes de torcida de alto nível para o Catar

O presidente da França, Emmanuel Macron, espera trazer uma série de estrelas lesionadas dos Les Bleus para se juntar a ele nas arquibancadas na final da Copa do Mundo da FIFA no domingo, no Catar, foi relatado.

Os comandados de Didier Deschamps enfrentarão Lionel Messi e a Argentina na partida decisiva no Estádio Lusail, naquela que será a segunda final consecutiva da França em uma Copa do Mundo, após a vitória contra a Croácia em Moscou há quatro anos.

Desta vez, o percurso até à final tornou-se ainda mais impressionante pelo facto de não contarem com o trio lesionado de Paul Pogba, N’Golo Kante e Karim Benzema durante todo o torneio.

Pogba e Kante formaram uma dupla formidável no meio-campo da França para levá-los ao título na Rússia, enquanto o atacante do Real Madrid, Benzema, é o atual detentor da Bola de Ouro.

E de acordo com a Marca, o trio deve ser convidado para a final ao lado de Macron, se isso for combinado.

Resta saber, no entanto, se Benzema aceitaria especificamente tal oferta em meio a rumores de uma briga com Deschamps.

O artilheiro de 34 anos foi inicialmente incluído na seleção francesa antes do torneio, mas uma lesão sofrida na preparação para o torneio o excluiu dos assuntos da equipe.

Agora em forma, Benzema participou de um amistoso pelo Real Madrid – mas Deschamps se recusou a aceitar a ideia de convidá-lo de volta ao time quando pressionado pela mídia esta semana.

“Próxima questão”, disse ele, ao ser questionado sobre o assunto durante coletiva de imprensa.

A presença de Macron no Catar foi ainda mais complicada por alegações de hipocrisia relacionadas a um escândalo de corrupção em andamento que liga o estado do Golfo ao Parlamento da UE.

Uma investigação está em andamento para determinar se Doha deu apoio financeiro aos ministros da UE em troca de influência sobre a formulação de políticas – embora Macron tenha rechaçado quaisquer alegações de impropriedade quando pressionado sobre o assunto esta semana.

“Estou totalmente confortável com isso”, disse ele aos repórteres.

“Quatro anos atrás, torci para a seleção francesa na Rússia e estou torcendo para eles no Catar.”