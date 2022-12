Clube saudita comenta oferta de Ronaldo — CMIO Esportes

O Al Nassr, time da Arábia Saudita, disse que não conversou com Cristiano Ronaldo em meio ao interesse em contratar a estrela portuguesa. No entanto, os sauditas sugeriram que as negociações poderiam ocorrer agora que as funções de Ronaldo na Copa do Mundo chegaram ao fim.

Ronaldo, de 37 anos, deixou o Manchester United em uma saraivada de ressentimentos no mês passado, poucos dias depois de dar uma entrevista explosiva ao apresentador de TV britânico Piers Morgan, na qual criticou a forma como o clube está lidando com seu novo técnico, Erik Ten Hag, e seu time americano. proprietários baseados na família Glazer.

Desde então, todos os olhos estão voltados para a próxima jogada do jogador de futebol sem contrato – mesmo com vários dos principais clubes da Europa se distanciando de fazer uma mudança para o atacante veterano.

Um destino em potencial é a Arábia Saudita, onde as reservas de caixa aparentemente ilimitadas do estado do Golfo podem fazer de Ronaldo, de longe, o jogador de futebol mais bem pago da história.

O Al Nassr, comandado pelo francês Rudi Garcia, é um dos times mais bem-sucedidos da história da Premier League saudita e já havia sido vinculado a uma impressionante oferta de contrato de US$ 244 milhões para Ronaldo.

Presidente do Al Nassr comenta a negociação de Cristiano Ronaldo: “Cristiano esteve ocupado recentemente com a Copa do Mundo e não esperava que ele negociasse com ninguém”, disse ao SSC Sports. 🚨🇵🇹🇸🇦 #transferências“Não vamos falar de outros jogadores, desejo o melhor ao Cristiano em qualquer decisão”. pic.twitter.com/goVsHT8S5A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 15 de dezembro de 2022

No entanto, pensava-se que a preferência de Ronaldo era permanecer no futebol europeu – embora relatórios recentes tenham sugerido que sua cabeça pode ter sido virada pelo poder financeiro absoluto de sua oferta.

Mas, independentemente disso, o presidente do clube, Musalli Al-Muammar, está mantendo suas cartas perto do peito sobre o futuro do jogador superstar.

“Quem é Ronaldo? eu não o conheço”, ele brincou com os repórteres quando questionado recentemente.

“Ronaldo não negociou conosco porque estava ocupado com a Copa do Mundo. Pelo que sei, não só conosco, mas com outros clubes também. Não esperávamos que ele tomasse uma decisão no meio do torneiot ”, acrescentou ele, por SSC Sports.

O chefe da equipe, Garcia, também abordou as especulações no início desta semana, mas disse que não queria adicionar mais peso aos rumores em meio ao frenesi da mídia.

“Não posso dizer nada sobre Cristiano porque senão apareceria imediatamente nas manchetes: ‘Garcia: sobre Ronaldo’. O que vejo é que tem sido uma novela e tem sido uma promoção muito importante para o Al Nassr”, disse Garcia ao AS.

“Nada de especial, mas sempre achei que os grandes jogadores são os mais fáceis de gerir porque são muito inteligentes, verifiquei isso com Francesco Totti na Roma. No momento, o objetivo com o Al Nassr é simples: conquistar títulos.”

Enquanto isso, Ronaldo teria treinado no ex-clube Real Madrid, enquanto buscava manter a forma física antes de sua próxima jogada, onde quer que fosse.