Canadá muda as regras de gênero da patinação artística – CMIO Esportes

Autoridades canadenses de patinação anunciaram novas regras que significam que as equipes em eventos de dança no gelo e pares não precisam mais consistir de um patinador masculino e um feminino. Em vez disso, a definição de equipe foi revisada para afirmar que ela deve “consistem em dois skatistas.”

A mudança abrange eventos domésticos e foi anunciada pela Skate Canada esta semana como parte de sua iniciativa ‘Skating for Everyone’.

A organização disse que a política anterior de pares de patinação exclusivamente masculino-feminino era “inconsistente” com sua visão e “compromisso com a não discriminação, incluindo a não discriminação com base na identidade de gênero.”

“Essa mudança visa remover as barreiras à participação na patinação e acreditamos que terá um impacto significativo ao garantir que todas as identidades de gênero sejam reconhecidas e aceitas igualmente e sem preconceitos”, disse. disse a presidente da Skate Canada, Karen Butcher.













Butcher acrescentou que a mudança nas regras “permitir novas e excitantes parcerias nas disciplinas de pares e dança no gelo para competir a nível nacional.”

Não haverá novas categorias de eventos, o que significa que qualquer equipe pode entrar nas disciplinas de par ou dança no gelo nos torneios domésticos do Skate Canada.

A mudança parece abrir caminho para equipes femininas e masculinas, ou combinações com skatistas que se identificam como não binários, por exemplo.

O patinador americano Timothy LeDuc fez história nas Olimpíadas de Pequim em fevereiro, quando se tornou o primeiro patinador que se identifica abertamente como não-binário a aparecer em uma adição dos Jogos de Inverno.

LeDuc competiu ao lado da parceira Ashley Cain-Gribble na prova de duplas, onde terminou na oitava colocação.

A Skate Canada observou que suas mudanças são limitadas a eventos domésticos e que os torneios internacionais ainda seriam regidos pelas regras da ISU.