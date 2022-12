França quebra corações marroquinos para marcar decisão com a Argentina – CMIO Esportes

A França garantiu uma vaga na final da Copa do Mundo contra a Argentina no Catar depois de vencer o Marrocos por 2 x 0 com gols de Theo Hernandez e Randal Muani no Al-Bayt Stadium na quarta-feira.

Talvez afortunados devido às inúmeras chances do Marrocos, os Bleus mostraram a coragem dos campeões ao conseguir uma vitória com o pé atrás, como haviam feito contra a Inglaterra nas quartas de final.

Com a vitória, os reis da Rússia 2018 são o primeiro time a chegar às finais consecutivas da Copa do Mundo desde o Brasil em 1998 e 2002.

Quanto ao Marrocos, que fez história como o primeiro semifinalista africano e árabe na história do torneio, pode manter a cabeça erguida depois de fazer outra exibição corajosa contra fortes adversários europeus.

A França teve um golpe de sorte no início da partida, quando um deslize na defesa do Marrocos permitiu que Antoine Griezmann se libertasse e passasse para a área para Kylian Mbappé.

O Atlas Lions lutou com o superastro do Paris Saint-Germain e conseguiu bloquear seu chute, mas a bola saiu para o lateral-esquerdo Lucas Hernandez, que acertou um meio-vôlei quicando Yassine Bounou aos cinco minutos.

A França chegou perto novamente quando Olivier Giroud cortou a trave de Bounou aos 17 minutos. Depois disso, porém, foi praticamente todo o Marrocos com o impressionante chute de Jawad El Yamiq que acertou a trave de Hugo Lloris no final do primeiro tempo, a melhor de várias oportunidades.

Na segunda parte, tudo correu normalmente, com os destemidos marroquinos a levarem o jogo ao adversário. O substituto Selim Amallah acertou um chute na área perto da hora de jogo, e dois cruzamentos decentes foram muito altos ou incapazes de atingir seus alvos em Youssef En-Nesyri e Zakaria Aboukhlal.

O candidato a jogador do torneio, Nordin Amrabat, deu um tackle forte em um Mbappé desafinado, que estava relativamente quieto mais uma vez, como havia feito contra a Inglaterra, nessa época da eliminatória.

Percebendo que Mbappé não estava rastreando e marcando seu companheiro de equipe no PSG, Achraf Hakimi, no flanco direito, enquanto as bolas perigosas continuavam voando pelas laterais, o técnico da França, Didier Deschamps, foi esperto em tirar Giroud e substituí-lo por Marcus Thuram.

Colocando Thuram na ala esquerda, Deschamps transferiu Mbappé para o papel de atacante central, que se mostrou vital para encerrar o confronto.

Autor do primeiro gol da França na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na última partida, Aurelien Tchouameni venceu o Marrocos com uma corrida do meio-campo e encontrou Mbappé.

Mbappé trocou passes lisos com Thuram e depois chutou. Mais uma vez com a sorte a seu favor, os franceses viram a bola cair para Randal Muani, que abriu o placar aos 79 minutos e dobrou a vantagem.

Nos acréscimos, o Marrocos teve um chute bloqueado na linha por Jules Kounde, depois de ter visto o colega do FC Barcelona, ​​Ez Abde, driblar com facilidade na mesma jogada.

Não era noite de Marrocos e a bola não entrava. Enquanto a França segurava a vitória e comemorava com seus torcedores, agora tem mais uma chance de igualar os brasileiros nos livros de história.

Se eles superarem a rival sul-americana Argentina no domingo, eles se tornarão o primeiro time a conquistar títulos consecutivos desde que a Seleção conquistou em 1958 e 1962 com Pelé.