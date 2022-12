Menino morto em violência na Copa do Mundo — CMIO Esportes

O jovem morreu em meio a distúrbios na sequência da partida entre França e Marrocos

Um menino morreu na cidade de Montpellier, no sul da França, após ser “golpeado violentamente” por um carro enquanto torcedores de futebol rivais entraram em confronto após a vitória da França na semifinal da Copa do Mundo sobre o Marrocos na quarta-feira.

O jovem, supostamente de 14 anos, foi transportado para o hospital após ser atropelado pelo veículo, mas morreu logo após sua chegada, segundo autoridades locais.

O carro foi encontrado próximo ao local e uma investigação policial está “progredindo rapidamente”, ler uma declaração do Departamento de Herault.

Imagens foram compartilhadas nas redes sociais que supostamente mostravam o incidente. No clipe, um carro branco foi visto com o que parecia ser uma bandeira francesa sendo hasteada de sua janela na Rue de la Mosson, em Montpellier.

O veículo foi abordado por um grupo de pessoas antes de sair erraticamente no meio da multidão. Uma pessoa foi lançada contra o capô do carro, enquanto outra foi esmagada sob as rodas.

Outras imagens de Montpellier mostraram fãs lançando fogos de artifício na rua e lançando sinalizadores e outros projéteis.

As cenas se repetiram em Paris, onde a polícia foi destacada em grande número para lidar com os distúrbios.

A violência ocorreu depois que a França derrotou o Marrocos por 2 x 0 na semifinal no Catar na quarta-feira.

O resultado significa que a equipe de Didier Deschamps marcará uma final contra a Argentina no domingo, onde a França tentará defender o título da Copa do Mundo que conquistou na Rússia há quatro anos.

O Marrocos viu seu sonho chegar ao fim depois de ser a sensação do torneio no Catar, onde se tornou a primeira seleção africana a chegar às semifinais de uma Copa do Mundo.

Eles vão disputar a disputa pela medalha de bronze contra a Croácia no sábado.

A França estava se preparando para uma agitação após cenas semelhantes no início da Copa do Mundo.

Os confrontos também foram vistos em cidades da Bélgica e da Holanda, depois que um grande número de membros da diáspora marroquina foi às ruas durante a campanha de sua seleção na Copa do Mundo.

Segundo a Reuters, cerca de 100 pessoas entraram em confronto com a polícia em Bruxelas após a partida de quarta-feira, resultando em prisões.