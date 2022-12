Ovechkin faz movimento de marketing em busca do recorde da NHL – CMIO Esportes

O atacante russo Alexander Ovechkin registrou uma imagem e um slogan únicos enquanto busca o recorde de gols de todos os tempos da NHL.

A estrela do Washington Capitals se tornou apenas o terceiro jogador na história da NHL a atingir 800 gols quando marcou um hat-trick contra o Chicago Blackhawks no início desta semana.

O atacante agora precisa de apenas um gol para empatar com Gordie Howe em 801 gols em segundo lugar nas paradas de todos os tempos. Além disso, está o recorde de 894 gols de Wayne Gretzky.

Ovechkin, 37, pretende ultrapassar esse total – um empreendimento que o proprietário do Capitals, Ted Leonsis, diz que a equipe fará o possível.













À medida que a perseguição continua, Ovechkin registrou o slogan ‘A PERSEGUIÇÃO DO GR8’que apresenta em uma imagem o contorno da estrela com os braços estendidos.

A frase é uma referência ao apelido de Ovechkin – ‘The Great Eight’ – assim como ao apelido de Gretzky, ‘The Great One’.

De acordo com a ESPN, Ovechkin e sua família têm pensado em ideias de marketing junto com o Capitals, a NHL, a Associação de Jogadores da NHL e patrocinadores.

A agência de notícias diz que o primeiro lançamento da mercadoria temática pode estar disponível já na quinta-feira, quando o Capitals enfrentar o Dallas Stars na capital dos EUA.

A conquista histórica de 800 gols de Ovechkin no início desta semana foi recebida com uma comemoração arrebatadora por seus companheiros de equipe, enquanto os torcedores do United Center de Chicago também o aplaudiram calorosamente.

Ovechkin passou toda a sua carreira na NHL com os Capitals e é o único jogador a marcar 800 gols com uma única franquia – diferenciando-o dos grandes canadenses Howe e Gretzky.

Apesar da história acenar, a estrela russa disse que seu foco continua sendo mais sucesso com a equipe, em vez de elogios pessoais.

Ovechkin levou o Capitals ao título da Stanley Cup em 2018, embora não tenha disputado desde então.

Eles tiveram um início indiferente na campanha atual, mas a vitória por 7 a 3 contra os Blackhawks foi a quinta consecutiva, enquanto eles ganhavam força no encontro de quinta-feira com o líder da Divisão Central, o Dallas.