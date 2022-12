Família revela causa da morte de jornalista de futebol americano — CMIO Esportes

O repórter de futebol americano Grant Wahl morreu de um aneurisma aórtico rompido, disse sua esposa, Dra. Celine Gounder.

Wahl, 49, desmaiou e morreu na cabine de imprensa enquanto cobria a partida das quartas de final da Copa do Mundo do Catar 2022 entre Argentina e Holanda na última sexta-feira.

O corpo de Wahl voltou aos EUA na segunda-feira para uma autópsia.

Na quarta-feira, durante uma aparição no programa de televisão CBS Mornings, Grounder disse que seu marido morreu de um aneurisma da aorta que havia rompido.

“É apenas uma dessas coisas que provavelmente vinham fermentando há anos e, por qualquer motivo, aconteceu neste momento”, ela disse.

A esposa de Grant Wahl, Dra. @celinegounderrevela que o renomado jornalista morreu devido a um aneurisma da aorta rompido na Copa do Mundo. Gounder diz esperar que ele seja lembrado como uma “pessoa gentil, generosa e realmente dedicada à justiça social”. pic.twitter.com/aaVkb2dhrb — CBS Mornings (@CBSMornings) 14 de dezembro de 2022

Grounder divulgou um comunicado dizendo que Wahl morreu de “a ruptura de um aneurisma da aorta ascendente não detectado e de crescimento lento com hemopericárdio,” conforme determinado por uma autópsia realizada pelo New York City Medical Examiner’s Office.

“A pressão no peito que ele sentiu pouco antes de sua morte pode ter representado os sintomas iniciais. Nenhuma quantidade de RCP ou choques o teria salvado”, disse. Terreno adicionado.

Ela enfatizou que não havia nada “nefasto” sobre a morte de Wahl – seguindo sugestões feitas pelo irmão do jornalista, Eric, logo após sua morte.

Eric Wahl, que é gay, alegou que pode ter havido jogo sujo depois que Grant Wahl tentou acessar a cabine de imprensa para o jogo de abertura dos EUA contra o País de Gales em uma camiseta pró-LGBTQ, e mais tarde disse a seu irmão que recebeu morte ameaças pelo ato.

Eric Wahl posteriormente retirou essas alegações e se desculpou, dizendo que “arrependido” fazendo o vídeo.













Grant Wahl reclamou de mal-estar nos dias que antecederam sua morte e revelou que procurou ajuda na clínica do centro de mídia da Copa do Mundo, onde foi concluído que ele estava com bronquite.

Ele disse que seu corpo “quebrado” depois de dormir pouco, e ele estava sofrendo de alto estresse com uma carga de trabalho pesada.

“Ficou muito ruim em termos de aperto no peito, aperto, pressão. Sentindo-se muito peludo, ruim”, ele disse ao co-apresentador Chris Wittyngham durante um episódio de seu podcast Futbol with Grant Wahl dias antes de falecer.

Em sua aparição na CBS, Gounder disse que seu marido estava “tão amado por tantas pessoas” com a manifestação de pesar por ele em toda a indústria do jornalismo “como um abraço caloroso quando você realmente precisa.”