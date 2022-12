Chefe da França discute temores de vírus antes da final da Copa do Mundo – CMIO Esportes

O técnico da França, Didier Deschamps, disse que sua equipe está tomando as precauções necessárias para limitar o impacto de um vírus infeccioso, em meio a preocupações de que ele possa se espalhar por sua equipe antes da final da Copa do Mundo contra a Argentina, no domingo.

Os Bleus garantiram passagem para sua segunda final de Copa do Mundo consecutiva com uma vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos na quarta-feira, mas dois jogadores – Adrien Rabiot e Dayot Upamecano – não estavam disponíveis para a seleção inicial no Al Bayt Stadium depois de reclamar de problemas de saúde. saúde.

A França continua confiante de que os dois jogadores estarão disponíveis para a final de domingo, embora Deschamps tenha dito que a dupla foi mantida isolada do resto da equipe.

Upamecano se recuperou e foi convocado para o banco de reservas contra o Marrocos, enquanto Rabiot permaneceu confinado em seu quarto no hotel da equipe.













Outro jogador, Kingsley Coman, foi descrito como se sentindo “febril” esta semana, enquanto o vírus específico permanece desconhecido.

Várias pessoas associadas à Copa do Mundo relataram que contraíram a síndrome respiratória do Oriente Médio, uma doença prevalente no Catar que pode provocar sintomas semelhantes aos da gripe.

“Em Doha, as temperaturas caíram um pouco, você tem ar condicionado ligado o tempo todo”, disse Deschamps.

“Tivemos alguns casos de sintomas gripais. Estamos tentando ter cuidado para que não se espalhe e os jogadores têm feito grandes esforços em campo e, obviamente, seus sistemas imunológicos sofrem.

“Dayot Upamecano passou mal logo após a partida [against England]. Acontece quando você faz tanto esforço, seu corpo fica enfraquecido e você fica mais propenso a ser infectado por esses vírus.

“Estamos tomando todas as precauções necessárias, estamos tentando garantir que não se espalhe, mas os vírus são infecciosos e temos que tomar precauções contra eles. Nós o separamos dos outros e do Adrien também.”

A França espera que a ameaça do vírus não atrapalhe seus preparativos antes da final da Copa do Mundo, onde enfrentará uma seleção argentina liderada pela presença empolgante de Lionel Messi em boa forma.