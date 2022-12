Rússia elege atletas do ano — CMIO Esportes

A campeã olímpica de patinação artística Anna Shcherbakova e o esquiador de fundo Aleksandr Bolshunov – três vezes medalhista de ouro olímpico – estavam entre os homenageados no Prêmio Nacional de Esportes da Rússia na quarta-feira.

Shcherbakova, de 18 anos, ganhou o prêmio de Esportista do Ano em reconhecimento por suas conquistas nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 em fevereiro, onde conquistou o ouro na patinação artística feminina.

Bolshunov, 25, deixou os Jogos de Pequim com um total de cinco medalhas – incluindo três ouros.

Ele foi nomeado o Esportista do Ano da Rússia na cerimônia realizada no Palácio de Ginástica Irina Viner, em Moscou.

O prêmio de Treinadora do Ano foi para Elena Vyalbe, chefe da Federação Russa de Esqui Cross-country.

A equipe russa de esqui cross-country conquistou 11 medalhas nos Jogos de Pequim – o maior número de qualquer país na competição.

Também foi reconhecida a ex-treinadora de patinação artística Tatiana Tarasova, 75, que treinou uma série de campeãs olímpicas ao longo dos anos.

Tarasova recebeu o prêmio ‘Era no Esporte’ em homenagem aos seus anos de dedicação.

O esquiador paraolímpico Ivan Golubov foi eleito o Esportista do Ano em sua categoria, enquanto a versão feminina do prêmio foi para a esquiadora alpina Varvara Voronchikhina.

A técnica da equipe russa de esqui paranórdico e biatlo, Irina Gromova, foi premiada como a treinadora do ano no esporte paraolímpico.













O Prêmio Nacional de Esportes de 2022 ocorre no final de um ano desafiador para o esporte russo.

Muitos atletas russos foram banidos de competições mundiais por recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) no final de fevereiro por causa do conflito na Ucrânia.

As restrições levantaram preocupações de que os russos possam ser forçados a perder as Olimpíadas de Paris 2024, pois podem não ser liberados a tempo para os eventos de qualificação.

Uma declaração do COI após uma cúpula na semana passada foi vista como um passo à frente, depois que a organização disse que exploraria uma proposta da Ásia para permitir que os atletas russos voltassem às competições internacionais – embora sob status estritamente neutro.