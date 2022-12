UEFA deu impulso na batalha com os rebeldes da Super League – CMIO Esportes

O malfadado projeto da Superliga Europeia recebeu outro golpe de martelo depois que foi declarado que tanto a UEFA quanto a FIFA são capazes de sancionar qualquer time que faça parceria com a competição separatista de futebol.

A opinião legal, que não é vinculativa e foi entregue pelo advogado-geral Athanasios Rantos na manhã de quinta-feira no Tribunal Europeu de Justiça em Luxemburgo, antecipa uma decisão final sobre o assunto prevista para o próximo ano, após a European Super League Company (ESLC) objeção formal à oposição da UEFA ao projeto renegado.

A Superliga Européia desencadeou uma espécie de guerra civil dentro do esporte quando foi anunciada pela primeira vez no ano passado, com torcedores de muitos dos clubes envolvidos protestando contra a competição de futebol proposta.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Real Madrid, Barcelona e Juventus ‘lançam novo plano mestre’ para a Superliga Europeia para ‘conquistar corações e mentes’ de torcedores enfurecidos

Os signatários iniciais também foram ameaçados com sanções financeiras e esportivas após seu anúncio.

Isso levou a maioria dos membros fundadores do projeto a retirar sua candidatura, embora Barcelona, ​​Real Madrid e Juventus continuem comprometidos.

O ESLC alegou que a UEFA e a FIFA estavam abusando de suas respectivas posições sob os termos da lei de concorrência da UE.

Mas o argumento apresentado no Tribunal Europeu de Justiça caiu fortemente a favor da infra-estrutura de futebol existente e disse que tanto a UEFA quanto a FIFA têm o direito de impor possíveis sanções contra clubes de futebol rebeldes.

Grande golpe para os clubes que defendem uma Superliga – a primeira decisão do Tribunal Europeu de Justiça apoia o direito da UEFA de aprovar novas competições. — Martyn Ziegler (@martynziegler) 15 de dezembro de 2022

A UEFA saúda calorosamente o parecer inequívoco de hoje que recomenda uma decisão do TJEU em apoio à nossa missão central de governar o futebol europeu, proteger a pirâmide e desenvolver o futebol em toda a Europa. — UEFA (@UEFA) 15 de dezembro de 2022

“As regras FIFA-UEFA segundo as quais qualquer nova competição está sujeita a aprovação prévia são compatíveis com o direito da concorrência da UE”, escreveu o advogado-geral.

“Embora a ESLC seja livre para criar a sua própria competição de futebol independente fora do ecossistema da UEFA e da FIFA, não pode, paralelamente à criação de tal competição, continuar a participar nas competições de futebol organizadas pela FIFA e pela UEFA sem a autorização prévia da essas federações.”

Efetivamente, isso significa que os clubes são elegíveis para ingressar em uma liga europeia separada, mas devem abrir mão de suas posições em suas ligas nacionais para fazê-lo.

A UEFA, entretanto, disse que “calorosamente bem-vindo” o que descreveu como o “inequívoco” opinião proferida por Rantos.

“O parecer reforça o papel central das federações na proteção do esporte, defendendo princípios fundamentais de mérito esportivo e livre acesso entre nossos membros, além de unir o futebol com responsabilidade compartilhada e solidariedade”, disse.