Lenda do tênis será deportada do Reino Unido – mídia – CMIO Esportes

O ex-campeão de Wimbledon, Boris Becker, deve receber ordens de deportação do Reino Unido após sua libertação da prisão após uma condenação por esconder bens durante uma investigação de falência.

Becker, que aos 17 anos se tornou o vencedor mais jovem de todos os tempos em Wimbledon, cumpriu oito meses de uma sentença de dois anos e meio depois que foi descoberto que ele ocultou £ 2,5 milhões (US$ 3,08 milhões) dos investigadores.

O alemão foi libertado da custódia antes do esperado, pois acreditava-se que ele seria obrigado a cumprir metade de sua pena em a prisão de Huntercombe, de segurança inferior, e, antes disso, a prisão de Wandsworth, em Londres.

Becker vive no Reino Unido desde 2012. Mas, de acordo com relatos, o homem de 55 anos deve ser despejado do Reino Unido após se qualificar para deportação automática por ter sido condenado a uma pena de prisão superior a 12 meses, e o fato que ele não tem cidadania britânica.













Becker declarou falência em 2017 em meio a dívidas de mais de £ 50 milhões (US$ 61,5 milhões) e transferiu grandes somas para outras contas, além de não declarar residência sua na Alemanha.

Ele também foi condenado por esconder ações que havia comprado em uma empresa de tecnologia.

Becker, que negou as acusações contra ele, foi informado por um juiz que não demonstrou nenhum remorso ou reconhecimento de suas ações.

Ele observou em sua defesa que se separou de grandes somas de dinheiro devido a um acordo de divórcio, bem como o que foi descrito como “compromissos de estilo de vida caros.”

Becker já havia sido condenado por evasão fiscal e tentativa de evasão fiscal na Alemanha.

Antes de sua sentença em abril, o seis vezes vencedor do Grand Slam disse que as acusações contra ele cobraram um preço alto.

“Eu bati no meu (pedra) fundo, não sei o que fazer com isso,” ele disse.

“Eu (vou) enfrentar (minha sentença), não vou me esconder ou fugir. (Eu irei) aceitar qualquer sentença que eu receber.”