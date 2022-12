Técnico de Portugal deixa cargo após eliminação da Copa do Mundo — CMIO Esportes

Fernando Santos deixou o cargo de técnico de Portugal menos de uma semana depois que sua seleção foi eliminada da Copa do Mundo da FIFA pelo Marrocos nas quartas de final, foi confirmado na quinta-feira.

Uma mensagem nas redes sociais da federação portuguesa de futebol confirmou a saída de Santos na quinta-feira, na qual ele foi agradecido por contribuir para um “legado histórico” no futebol português.

Portugal estava entre os favoritos para erguer o troféu no Catar, mas não conseguiu aguentar o desafio, apesar de terminar na liderança do Grupo H, depois de derrotar Uruguai e Gana na estreia.

No entanto, a equipe santista sofreu uma derrota no último jogo da fase de grupos contra a Coreia do Sul – partida que parecia ter gerado uma briga entre o técnico e seu capitão, Cristiano Ronaldo, que foi eliminado após uma hora após uma atuação abaixo do esperado do ex-jogador. – Homem do Manchester United.

Santos disse estar extremamente insatisfeito com o comportamento de Ronaldo após sua retirada e optou por manter sua estrela no banco de reservas na goleada por 6 a 1 sobre a Suíça nas oitavas de final, bem como na derrota impressionante para o Marrocos.

O técnico de 68 anos havia presidido 109 jogos por Portugal desde sua nomeação em 2014, vencendo 67 deles e levando a equipe ao título da Euro 2016 dois anos depois de assumir o cargo.

Ele também venceu o torneio da Liga das Nações da UEFA de 2019, mas foi eliminado da Euro 2020 (que foi disputada em 2021 devido aos impactos da pandemia de Covid-19) nas oitavas de final.

Quanto a quem irá substituí-lo, a especulação online sugere que José Mourinho seria a opção preferida da hierarquia do futebol português, embora resta saber se o ex-técnico do Chelsea e do Real Madrid poderia ser tentado a deixar seu cargo na Itália com Roma, ou mesmo se o clube italiano potencialmente permitiria que Mourinho assumisse as duas funções simultaneamente.













Acredita-se que a associação portuguesa de futebol gostaria que o substituto do Santos fosse instalado o mais rápido possível para permitir que o novo homem identificasse novos talentos e mudanças táticas após o fracasso na Copa do Mundo.

E a primeira tarefa para quem conseguir o cargo provavelmente será avaliar o futuro do capitão da equipe, o futuro Ronaldo, de 38 anos, que ainda não traçou uma linha em seu futuro no futebol internacional.

Ronaldo detém o recorde de mais internacionalizações na história do futebol (196), bem como o único recorde de mais gols marcados em jogos internacionais (118).