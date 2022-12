Ronaldo toma decisão sobre futuro de Portugal – media — CMIO Esportes

Cristiano Ronaldo está determinado a continuar a sua carreira na seleção portuguesa, segundo uma reportagem do seu país.

Ronaldo chorou após a eliminação de Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo contra o Marrocos no fim de semana, em meio a perguntas sobre o que a campanha fracassada no Catar significa para seu futuro.

Mas o jornal diário português Correio da Manha noticiou na terça-feira que o homem de 37 anos “acredita que pode continuar a ser útil à seleção e por isso não vai desistir de jogar por Portugal.”

O relatório acrescentou que Ronaldo espera prolongar sua carreira internacional recorde, mesmo que o atual técnico de Portugal, Fernando Santos, permaneça no cargo.

Ronaldo e Santos eram amplamente vistos como tendo um relacionamento forte antes de chegar ao limite no Catar, onde o técnico português colocou seu capitão no banco para os jogos da fase eliminatória contra Suíça e Marrocos.













Ronaldo marcou apenas uma vez no torneio – um pênalti na vitória por 3 a 2 sobre Gana.

Depois de ser visto em lágrimas após a chocante eliminação por 1 x 0 para o Marrocos no sábado, Ronaldo divulgou um post nas redes sociais reconhecendo que seu “Sonhe” da glória da Copa do Mundo havia terminado.

“Só quero que todos saibam que muito se falou, muito se escreveu, muito se especulou, mas a minha dedicação a Portugal não mudou nem por um instante.,” escreveu o avançado.

“Sempre fui mais uma pessoa lutando por todos‘s objetivo e eu nunca viraria as costas para meus companheiros e meu país.”