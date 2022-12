Neymar é absolvido de fraude e corrupção — CMIO Esportes

O jogador de futebol mais caro do mundo foi inocentado após ser julgado na Espanha

Um tribunal espanhol absolveu Neymar, atacante do Paris Saint-Germain e do Brasil, das acusações de fraude e corrupção relacionadas à sua transferência do Santos para o FC Barcelona em 2013.

O jogador de 30 anos foi a julgamento com o pai, os ex-presidentes do Barça Josep Bartomeu e Sandro Rosell, o ex-presidente do Santos Odilio Rodrigues e os dois clubes em questão.

Todas as partes envolvidas foram consideradas inocentes depois que um julgamento foi apresentado por promotores espanhóis em outubro.

Em 31 de outubro, o promotor estadual anunciou que a decisão de arquivar as acusações havia sido tomada após ouvir os depoimentos de Rosell e Bartomeu, por não ver nenhuma evidência de crime.

A empresa brasileira DIS, que detinha 40% dos direitos de Neymar quando ele estava no Santos, apresentou uma queixa alegando que havia perdido dinheiro com sua transferência para o Barcelona devido ao seu valor real ter sido subestimado.

✅| OFICIAL: A Justiça do Barcelona absolve Neymar Jr. e os demais réus (pai de Neymar, Rosell, Bartomeu, FCB, Santos e empresa do Neymar) dos crimes de fraude e corrupção entre particulares. pic.twitter.com/fvoJnE8GCw — Barça Buzz (@Barca_Buzz) 13 de dezembro de 2022

“O custo real da transação (entre Santos e Barcelona) foi de € 82 milhões (US$ 80 milhões), e apenas € 17 milhões (US$ 16,6 milhões) apareceram como a transferência oficial”, disse. O advogado do DIS, Paulo Nasser, disse em entrevista coletiva quando o julgamento começou.

O DIS exigiu uma sentença de cinco anos de prisão para Neymar e prisão para Rosell e Bartomeu, além de € 149 milhões (US$ 157 milhões) em multas para os réus do julgamento.

Os promotores espanhóis inicialmente pediram uma pena de prisão de dois anos para Neymar e o pagamento de uma multa de € 10 milhões (US$ 10,5 milhões). Eles também queriam penas de cinco anos de prisão para Rosell e Bartomeu, além de uma multa de € 8,4 milhões (US$ 8,9 milhões) para o FC Barcelona.













A notícia de que ele foi formalmente inocentado deve ser um consolo para Neymar em tempos difíceis.

Na sexta-feira, ele igualou o recorde de 77 gols de Pelé pela seleção brasileira na prorrogação das quartas de final da Copa do Mundo contra a Croácia, mas a seleção dos Bálcãs empatou e eliminou os cinco vezes vencedores do Catar 2022 nos pênaltis.

Um Neymar abatido foi flagrado chorando na grama do Estádio Education City e ainda não se sabe se ele continuará jogando por seu país.

Pelé e muitos de seus companheiros de equipe pediram a Neymar que continuasse, e ele pode ter uma última chance de conquistar o primeiro título da Copa do Mundo na América do Norte em 2026, aos 34 anos.

As janelas de transferência anteriores viram Neymar vinculado a uma saída do PSG, para quem ele se juntou depois que o clube da Ligue 1, apoiado pelo Catar, ativou sua cláusula de rescisão recorde de 222 milhões de euros (US$ 236,5 milhões) do Barça.

Neymar assinou uma renovação de contrato no Parc des Princes em julho de 2021, que posteriormente foi automaticamente prorrogado até 2027, segundo relatos.