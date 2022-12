Empresário russo vende clube da Premier League — CMIO Esportes

O empresário russo Maxim Demin não é mais o dono do AFC Bournemouth depois de vender sua participação de 100% no clube de futebol da Premier League inglesa.

Demin tornou-se co-proprietário do Bournemouth em 2011, quando supostamente pagou £ 850.000 ($ 1,050 milhão) por sua parte no clube do sul.

Em 2015, quando o Bournemouth foi promovido à Premier League, ele vendeu uma participação de 25% para os investimentos da Peak 6 antes de comprá-la de volta em 2019 e se tornar o único acionista.

Na terça-feira, o Bournemouth confirmou a venda do clube para o empresário americano Bill Foley, de 77 anos.

Foley, dono da franquia da NHL, o Vegas Golden Knights, visitou o Vitality Stadium de Bournemouth em outubro e viu o Bournemouth se recuperar para vencer o Leicester City por 2 a 1.

Dois meses depois, Foley concluiu sua aquisição após receber a ratificação da Premier League.

“Tenho um grande respeito pela paixão e apoio aos shows da comunidade de Bournemouth por este clube e acredito que a conexão com a comunidade é a base para o sucesso de qualquer time esportivo”, disse. Foley disse ao site do Bournemouth.

“Vamos seguir em frente com uma abordagem de ‘sempre avançar, nunca recuar’ que definiu todos os meus esforços.

“Estou comprometido em trabalhar com as melhores mentes de futebol e negócios disponíveis para aprimorar o desenvolvimento dos jogadores, as instalações e a experiência dos torcedores para colocar o AFC Bournemouth na melhor posição possível para o sucesso”.

A mídia russa informou que a empresa Cannae Holding’s Inc. de Foley assumiu 50,1% das ações do clube, com o astro de cinema de Hollywood Michael B. Jordan e o produtor Nullah Sarker se tornando proprietários minoritários.