História de Messi na chegada da Argentina à final da Copa do Mundo — CMIO Esportes

Lionel Messi ajudou a colocar a Argentina perto da glória na Copa do Mundo depois que seu gol de pênalti e dois gols do jovem atacante Julian Alvarez garantiram uma vitória abrangente contra a Croácia na semifinal no Catar.

Messi, 35, terá uma última chance de levar seu país ao maior prêmio do futebol na final de domingo, quando a Argentina enfrentará França ou Marrocos.

Messi novamente exibiu seu melhor brilho na vitória por 3 a 0 sobre a Croácia – com uma assistência deslumbrante para o terceiro gol da Argentina na noite, finalizado por Alvarez aos 69 minutos no barulhento Lusail Stadium.

No primeiro tempo, Messi marcou de pênalti aos 34 minutos, depois que Alvarez foi derrubado pelo goleiro croata Dominik Livakovic.

O gol levou Messi a 11 gols em Copas do Mundo por seu país – colocando-o à frente do grande Gabriel Batistuta na lista de todos os tempos da Argentina.

Alvarez, 22, então marcou aos 39 minutos com uma corrida extraordinária de dentro de seu próprio meio-campo, que foi coroada por uma finalização acertada além de Livakovic.

Finalista derrotada na Rússia há quatro anos, a Croácia e seu talismã Luka Modric – aparecendo em sua última Copa do Mundo – talvez sintam que o placar foi duro para eles depois de fazer sua parte em um jogo envolvente.

Mas, no final das contas, Messi e Alvarez fizeram a diferença para uma Argentina clínica – uma equipe que começou sua campanha no Catar com uma derrota impressionante para a Arábia Saudita.

Isso agora parece uma eternidade, já que os homens de Lionel Scaloni retornarão ao Estádio Lusail para a final de domingo, onde aguardam os vencedores da semifinal de quarta-feira entre a atual campeã França e as sensações africanas Marrocos.

O que havia começado de forma promissora para a Croácia terminou em uma derrota definitiva que foi resolvida por momentos de incisão fria de seus adversários.

Os croatas pareciam estar se acomodando no jogo com seu meio-campo organizado e talentoso se impondo, enquanto a Argentina atacava de forma mais esporádica.

Mas um duplo golpe da Argentina com dois gols no espaço de cinco minutos do primeiro tempo mudou tudo isso.

Primeiro, Alvarez perseguiu uma bola longa, empurrando a bola para longe do Livakovic antes de colidir com o goleiro croata e cair.

O árbitro italiano Daniele Orsato apontou a marca e deu cartão amarelo a Livakovic.

Herói do pênalti contra o Japão e o Brasil, desta vez o goleiro croata não teve chance quando Messi marcou sua cobrança de pênalti no canto superior.

O gol enfático foi o terceiro de Messi de pênalti no Catar, excluindo pênaltis, e seu quinto gol no total – empatando com Kylian Mbappé na corrida Chuteira de Ouro.

Mais amplamente, levou-o a 11 gols em Copas do Mundo em sua carreira, quebrando o empate com Batistuta no topo das paradas argentinas, naquela que foi a 25ª partida de Messi no torneio – um recorde conjunto ao lado do grande alemão Lothar Matthaus que Messi agora está pronto para quebrar na final de domingo.

As cabeças croatas ainda não haviam acertado no primeiro golpe quando a Argentina marcou novamente cinco minutos depois.

Depois que um escanteio croata foi interrompido, Messi passou a bola para Alvarez dentro de seu próprio meio-campo. O atacante do Manchester City correu para a frente até se encontrar totalmente dentro da área adversária.

Ele aproveitou o benefício de dois ricochetes afortunados de zagueiros croatas desesperados, mas finalizou de forma sublime, cutucando a bola além de Livakovic – sendo imediatamente abraçado por Messi.

A Croácia não é estranha a ficar para trás nas eliminatórias da Copa do Mundo, mas parecia em estado de choque e uma desvantagem de dois gols quase se tornou três quando Livakovic foi forçado a defender com inteligência após um cabeceamento de Alexis Mac Allister em um escanteio.

Messi causou preocupação ao agarrar o tendão da coxa com uma lesão aparente, mas ainda foi visto voltando para se arrumar defensivamente nos acréscimos do primeiro tempo, tipificando o esforço que os argentinos continuaram a fazer – talvez conscientes da vantagem de dois a zero que tinham dominou os holandeses nas quartas de final antes de permitir que seus rivais voltassem à disputa.

A Croácia precisava desesperadamente de um ponto de apoio na partida, mas a Argentina começou o segundo tempo cheia de confiança, com Messi fazendo uma defesa no próximo poste de Livakovic com um chute de pé esquerdo.

A Argentina saiu de dentro da área depois que o zagueiro croata Dejan Lovren poderia ter feito melhor com um chute de cabeça na cobrança de falta.

Mas a Argentina se contentou em diminuir o ritmo, interrompendo os ataques croatas e avançando no contra-ataque.

Quando o terceiro gol saiu, foi através de Messi quebrando o lado direito.

Ele brincou com o infeliz Josko Gvardiol, virando-o do avesso antes de cortar a bola para Alvarez raspar à queima-roupa.

Gvadiol, 20, esteve entre os defensores do torneio no Catar, mas suportou o destino que Messi infligiu a tantos outros ao longo dos anos, deixando-os com sangue retorcido em seu rastro.

A Croácia teve muita posse de bola enquanto pressionava por pelo menos um gol de consolação, mas não foi para eles, apesar de outra impressionante campanha na Copa do Mundo em que conquistou o couro cabeludo do Brasil nas quartas de final.

A equipe de Zlatko Dalic terá pelo menos o consolo da disputa pela medalha de bronze contra França ou Marrocos no Khalifa International Stadium no sábado.

Para a Argentina, grande parte da narrativa rumo ao Catar envolveu Messi e sua última chance de imitar o grande Diego Maradona ao levar seu país à glória na Copa do Mundo – assim como seu colega camisa 10 fez pelo segundo dos dois títulos de seu país em 1986.

Messi ficou de fora do Brasil em 2014, mas terá uma segunda chance de escrever um roteiro de conto de fadas no domingo, naquela que será a sexta participação da Argentina em uma final de Copa do Mundo em sua história.