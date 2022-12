Messi revela o que levou a Argentina à final da Copa do Mundo — CMIO Esportes

Lionel Messi diz que a surpreendente derrota da Argentina para a Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo no Catar fez sua seleção “mais forte” e ajudou a impulsioná-los para a final.

Messi inspirou a Argentina na vitória por 3 x 0 sobre a Croácia no barulhento Estádio Lusail na semifinal na noite de terça-feira, marcando um confronto com a atual campeã França ou o Marrocos, sensação da África, na final de domingo no mesmo local.

A vitória abrangente contra os finalistas de 2018 provou o quão longe a equipe de Lionel Scaloni chegou desde que seu sonho na Copa do Mundo parecia prestes a se transformar em um pesadelo quando foi derrotado por 2 x 1 pelos sauditas em seu primeiro jogo da fase de grupos.

O capitão Messi creditou esse choque ao sistema por ter ajudado a levar a Albiceleste à sua sexta final de Copa do Mundo em sua história, na tentativa de vencer o torneio pela primeira vez desde 1986.

“A primeira partida foi um duro golpe para todos nós, porque estávamos invictos há 36 partidas”, Messi disse após a vitória contra a Croácia, conforme citado pela ESPN.

“Não achávamos que iríamos perder para a Arábia Saudita. Foi um teste de fogo para todo o plantel, mas este plantel provou o quão fortes somos.”













Após a grande derrota contra os sauditas, a Argentina se recuperou com vitórias sobre México, Polônia, Austrália, Holanda – nos pênaltis – e agora uma respeitada seleção croata.

Messi, 35, disse que o “carga mental” colocado na equipe após a partida saudita fez sua vez no Catar “mais complicado” – mas significou que cada jogo que se seguiu foi tratado como um “final.”

“Internamente, estávamos confiantes de que conseguiríamos porque sabemos do que somos capazes como equipe. Perdemos na primeira partida devido a detalhes, mas isso nos ajudou a ficar mais fortes”, disse. disse Messi.

Messi teve outra noite marcante contra a Croácia, juntando-se ao grande alemão Lothar Matthaus como o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo em 25 partidas.

O gol de pênalti de Messi no primeiro tempo foi o terceiro de pênalti no Catar, excluindo pênaltis, e o empatou com o francês Kylian Mbappé na corrida pela Chuteira de Ouro com cinco gols.

Também foi um recorde nacional para Messi, que ultrapassou Gabriel Batistuta e se tornou o maior artilheiro da Argentina na Copa do Mundo com 11 gols.

Messi disse antes do torneio que o Catar seria sua última chance de emular o falecido Diego Maradona e conquistar um título que o iludiu até agora em sua carreira – tendo caído no último obstáculo no Brasil oito anos atrás.













O jogo de domingo no Estádio Lusail será a sexta final da Copa do Mundo para a Argentina, que venceu em 1978 e 1986, mas ficou aquém em 1930, 1990 e 2014.

Apenas uma seleção perdeu sua primeira partida na Copa do Mundo antes de se recuperar e vencer o torneio, com a Espanha se recuperando de uma derrota para a Suíça e erguendo o troféu em 2010.

Messi está agora perto da glória na Copa do Mundo.

“Sinto-me muito feliz por conseguir isso, terminar minha jornada na Copa do Mundo jogando minha última partida em uma final”, disse. disse Messi.

“Faltam muitos anos para o próximo e acho que não vou conseguir. E para terminar assim, é o melhor.”

A Argentina aguarda os vencedores da segunda semifinal, na quarta-feira, entre França e Marrocos, que será disputada no Al Bayt Stadium.