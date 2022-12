Boxeadores russos reintegrados ao ranking global – CMIO Esportes

A Associação Mundial de Boxe (WBA) restabeleceu os lutadores russos e bielorrussos em seus rankings, descrevendo o movimento como “pelo bem do esporte”.

A WBA anunciou inicialmente que os lutadores russos não campeões seriam removidos de suas classificações no início deste ano, após o início da operação militar na Ucrânia.

No entanto, continuou a sancionar lutas pelo título envolvendo russos, e é por isso que as bem-sucedidas defesas do título dos meio-pesados ​​​​da WBA de Dmitry Bivol contra Saul ‘Canelo’ Alvarez em maio e Gilberto Ramirez em novembro foram adiante.

Na convenção da WBA esta semana para comemorar 100 anos no esporte, Bivol, que nasceu no Quirguistão, mas se mudou para São Petersburgo quando criança, foi nomeado o Lutador do Ano da organização por suas duas últimas exibições impressionantes.













Na noite de terça-feira, a WBA também anunciou que os boxeadores russos e bielorrussos seriam reintegrados em seu ranking.

“Os atletas deste país não são soldados ou fazem parte do governo, então não têm nada a ver com a guerra contra a Ucrânia ou qualquer conflito em andamento”, disse. a WBA disse em um comunicado.

“No entanto, foi determinado que qualquer combatente que se manifeste a favor da guerra ou esteja envolvido nela será removido imediatamente.

“Pelo bem do esporte e em prol da carreira dos lutadores, eles poderão voltar aos rankings e lutar pelos títulos da WBA.

“A decisão foi tomada após extensa deliberação de todos os membros de ambos os comitês durante a Convenção do Centenário da Associação Mundial de Boxe (WBA), que ocorre desde domingo, 11 de dezembro, no Caribe Royale Hotel em Orlando, Flórida,” concluiu.

Bivol é um dos maiores empates da WBA com uma luta de unificação indiscutível contra o compatriota e campeão IBF, WBC e WBO Artur Beterbiev no horizonte em 2023.

Ele já havia se recusado a falar sobre a operação militar na mídia ocidental, dizendo “é sempre importante ser falador sobre as coisas em que você é um especialista,” aos repórteres em março, antes da luta pelo título com Alvarez.

“Por exemplo, não sou médico, não entendo de vírus, então não falo de Covid. E o mesmo vale aqui, relacionado à política. Não é algo que eu entenda completamente, então não vou falar muito. Mas se estamos falando de esportes, estou disposto a falar muito, porque sou um profissional”, disse. acrescentou o jogador de 31 anos.

“Desde criança, sempre quis ser atleta. Eu queria ser bem sucedido. Esse tem sido meu objetivo. Se as pessoas não estão especificamente tomando qualquer tipo de ação negativa ou não tomando qualquer tipo de medida para afetar a situação política, elas não devem ser punidas.

“Eles não estão relacionados a isso. Eles estão no jogo de esportes. Eles não estão relacionados à política. O esporte e a política têm [always] foram separados. Historicamente, tem sido assim; Acho que deveria continuar assim”, ele enfatizou.