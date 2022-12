Imagens de drone capturam grandes comemorações da Copa do Mundo na Argentina (VÍDEO) – CMIO Esportes

Torcedores se reuniram aos milhares para comemorar a passagem do time à final no Catar

Milhares de torcedores lotaram as ruas de Buenos Aires na terça-feira depois que a seleção argentina garantiu uma vaga na final da Copa do Mundo da FIFA no Catar.

O capitão Lionel Messi foi novamente inspirador na vitória da Argentina sobre a Croácia por 3 a 0 na semifinal no Estádio Lusail.

Messi marcou um pênalti, enquanto o atacante de 22 anos Julian Alvarez marcou duas vezes em uma vitória abrangente para a Alviceleste.

A Argentina jogará a sexta final de Copa do Mundo de sua história no domingo, quando enfrentará a atual campeã França ou o Marrocos, sensação africana.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

História de Messi na chegada da Argentina à final da Copa do Mundo

Os fãs lotaram as ruas do centro de Buenos Aires, inclusive perto do famoso Obelisco, para marcar a conquista e festejar noite adentro.

Imagens de drone capturaram as celebrações em massa, incluindo sinalizadores sendo acionados.

A mídia local informou que a polícia usou gás lacrimogêneo para controlar a multidão enquanto barreiras eram erguidas ao longo de um trecho da avenida Corrientes.

Imagens também mostraram equipes médicas tratando de ferimentos aparentes no local das comemorações.

A seleção argentina também teve um apoio fervoroso no Catar – como evidenciado pelo grande e ruidoso número de torcedores dentro do Estádio Lusail na terça-feira.

Falando à agência de vídeo Ruptly após o jogo, um torcedor apoiou o time a ir até o fim, prometendo: “Estamos prontos para ganhar a Copa do Mundo que Messi merece.”

O gol de pênalti de Messi no primeiro tempo contra a Croácia foi seu quinto gol na Copa do Mundo, colocando-o empatado na corrida pela Chuteira de Ouro com o francês Kylian Mbappé.

Messi também deu uma assistência sensacional para o terceiro gol da Argentina, torcendo e girando no flanco direito antes de entrar na área e fazer a assistência de Alvarez.

Messi, de 35 anos, reiterou após o jogo que a final de domingo provavelmente será sua última participação em uma Copa do Mundo, enquanto tenta imitar Diego Maradona levando o país ao primeiro título no torneio desde 1986.