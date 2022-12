EUA avaliam ‘laços’ de Kadyrov com lutadores do UFC – CMIO Esportes

O Departamento de Estado dos EUA comentou após uma viagem conjunta à Chechênia dos ex-campeões do UFC Kamaru Usman e Henry Cejudo, além do ex-desafiante ao título dos leves Justin Gaethje.

O grupo recentemente passou um tempo na república russa no norte do Cáucaso, depois de ter sido convidado pelo líder local Ramzan Kadyrov.

Um funcionário do Departamento de Estado familiarizado com as investigações americanas sobre Kadyrov disse ao New York Times que a organização “está ciente da associação de Kadyrov com lutadores chechenos do UFC,” que o jornal afirma ser o “primeira menção direta de atletas com vínculo do UFC com Kadyrov.”

O trio americano que viajou recentemente para a Chechênia não foi mencionado.

Kadyrov mostrou apoio aos lutadores russos do UFC, como o astro dos meio-médios de Estocolmo Khamzat Chimaev, que nasceu na Chechênia.

Mas foi uma surpresa para alguns nos EUA no final de novembro ver Cejudo, Gaethje e Usman em fotos e vídeos disparando armas de assalto e disparando lançadores de foguetes na Universidade das Forças Especiais Russas na Chechênia.

Kadyrov está sujeito a sanções do Departamento do Tesouro dos EUA desde 2017 e recebeu sanções adicionais em setembro por apoiar e fornecer soldados para a operação militar na Ucrânia.

Respondendo à viagem do trio, um porta-voz do Departamento de Estado disse ao MMA Junkie que reiterou os cidadãos americanos “não devem viajar para a Rússia e os que estão na Rússia devem partir imediatamente.”

O porta-voz não especificou se Cejudo, Gaethje e Usman violaram regras em relação às sanções impostas a Kadyrov.

Quando as imagens da viagem apareceram nas redes sociais, foi noticiado que os combatentes haviam participado de uma festa de aniversário para um dos filhos de Kadyrov.

Cejudo e Gaethje visitaram a Chechênia pela primeira vez, enquanto Usman supostamente desfrutou de sua terceira visita desde novembro de 2020.

Usman foi visto anteriormente lutando com um dos filhos de Kadyrov e participando de sua festa de aniversário em 2021.

Kadyrov não é conhecido por ter qualquer relacionamento oficial com o UFC, mas a promoção de elite do MMA contratou lutadores de seu clube de luta Akhmat MMA fundado em 2014.













Isso inclui Chimaev, o recente desafiante ao título dos meio-pesados ​​Magomed Ankalaev, Albert Duraev e Said Nurmagomedov.

No auge de sua carreira, o grande peso leve aposentado Khabib Nurmagomedov também foi visto ao lado de Kadyrov.

Como Usman, Cejudo e Gaethje, Nurmagomedov é comandado por Ali Abdelaziz.

Um dos filhos de Kadyrov participou do UFC 280 com Chimaev em Abu Dhabi em outubro, onde o protegido de Nurmagomedov, Islam Makhachev, foi coroado o novo campeão dos leves após vencer o cinturão vago contra Charles Oliveira.

Depois que Chimaev brigou com o primo de Nurmagomedov, Abubakar, na Etihad Arena, Kadyrov agiu para acalmar as tensões e depois compartilhou um vídeo dos homens fazendo as pazes.

“Eu tenho certeza disso pessoalmente,” Kadyrov disse na legenda de seu post no Instagram.

Após o empate decepcionante de Ankalaev contra Jan Blachowicz no UFC 282 em Las Vegas no fim de semana, Kadyrov mirou no presidente do UFC, Dana White, e questionou sua integridade, após sentir que seu lutador havia feito o suficiente para se tornar o campeão até 205 libras.