Mídia alemã acusada de racismo por alegações de celebração no Marrocos — CMIO Esportes

O canal de notícias alemão Welt foi criticado depois de fazer ligações entre as comemorações usadas por membros da seleção marroquina da Copa do Mundo de 2022 no Catar e o grupo terrorista ISIS.

A jornada do Atlas Lions para se tornar a primeira nação árabe e africana a chegar às semifinais da final da FIFA cativou fãs de futebol em todo o mundo.

Eles conseguiram o feito ao derrotar os pesos-pesados ​​europeus Bélgica na fase de grupos, Espanha nas oitavas de final e Portugal nas quartas de final.

Após a vitória por 1 a 0 sobre os portugueses, que acabou com o sonho de Cristiano Ronaldo de vencer a Copa do Mundo, três jogadores marroquinos foram vistos sorrindo, segurando uma bandeira marroquina entre eles e levantando os dedos indicadores.

O gesto é usado de forma comemorativa pelos muçulmanos como uma demonstração de agradecimento ao Todo-Poderoso, que remonta a séculos.

Compartilhando imagens das comemorações, Welt afirmou que poderia ser a causa de “irritação” porque era um “saudação” usado pelo Estado Islâmico.

Die Bild und the taz hatten auch gute Chancen, aber der Preis für die widelichste und gefährlichste Hetze geht an die Welt.Marokko würde „mit Geste des Islamischen Staats“ posieren. Das ist Volksverhetzung und klassische Verschwörungstheorie.Gehen wir den Unsinn kurz durch. pic.twitter.com/5U3NII8Rqq — Tarek Baé (@Tarek_Bae) 12 de dezembro de 2022

A mídia de notícias alemã, WELT, acabou de fazer um segmento sobre como o time de futebol marroquino está “imitando o Estado Islâmico” porque eles levantaram os dedos agradecendo a Deus por sua vitória … como todos os jogadores de futebol que já jogaram o jogo https:// t.co/b1PGTNfI5G — Hebh Jamal (@hebh_jamal) 12 de dezembro de 2022

O clipe sugeriu que os jogadores desconheciam tais associações com o gesto.

O segmento de Welt foi amplamente compartilhado nas mídias sociais e visto mais de um milhão de vezes em várias contas diferentes do Twitter.

Foi considerado um insulto, com o jornalista norte-americano radicado na Alemanha Hebh Jamal, um muçulmano de origem palestina, ditado: “Fico fascinado todos os dias com a forma como o racismo alemão se apresenta com sua cobertura da Copa do Mundo.”

jornalista alemão Taraek Bae disse que Welt havia fabricado uma conexão entre o ISIS e os jogadores marroquinos, que conheciam o verdadeiro significado de sua fé islâmica enquanto “racistas no mundo não.”

“Esses relatórios inflamatórios em todo o mundo causam irritação”, Bae acrescentou.

Um usuário de mídia social disse que o segmento Welt usou um “mistura de racismo aberto” e “estupidez.”

“Este canal de TV alemão compara pessoas religiosas agradecendo a Deus ao ISIS. Aparentemente, se você agradece a Deus por alguma coisa, você é um terrorista”. escreveu outro.













Alguns setores da mídia alemã também criticaram o uso da bandeira palestina exibida pelo Marrocos após as vitórias no Catar.

O jornal de esquerda Die Tageszeitung, também conhecido como Taz, classificou o uso da bandeira como uma forma de “hostilidade orquestrada contra Israel” eafirmou que as vitórias de Marrocos foram prejudicadas pelo “cor anti-semita” de brandir a bandeira palestina.

No Twitter, o escritor do Bild Julian Ropcke provocou uma reação quando ele argumentou que “bandeiras de arco-íris não funcionam por causa da cultura e respeito e FIFA e coisas assim” mas os marroquinos não enfrentam problemas para apoiar “um estado inexistente que quer jogar sete milhões de judeus no mar”.

Embora tenha havido furor sobre o uso proposto de uma braçadeira de capitão do arco-íris One Love LGBTQ no Catar, com a seleção alemã cobrindo a boca com as mãos para uma foto da equipe quando o item foi banido, a FIFA reconheceu a Associação Palestina de Futebol e seus símbolos desde 1998.

Welt afirmou em outro lugar que o “Palestina livre” canto usado por alguns torcedores no Qatar 2022 implica o “destruição de Israel”.

Enquanto isso, Marrocos está tentando continuar seu heroísmo na Copa do Mundo quando enfrentar a atual campeã França no Al Bayt Stadium, no Catar, na noite de quarta-feira.