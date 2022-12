Partida de hóquei ‘all-trans’ resulta em lesão na cabeça de jogadora (VÍDEO) – CMIO Esportes

Imagens surgiram de um torneio de hóquei trans apoiado pela NHL, mostrando um jogador transgênero colidindo com as placas em um incidente envolvendo uma rival transgênero maior.

Daniel ‘Danny’ Maki é um homem transgênero que mora em Minneapolis e joga no Rainbow Dash. No mês passado, Maki sofreu uma lesão durante o Team Trans Ice Hockey Draft em Middleton, Wisconsin.

O clipe mostra o Maki nascido no sexo feminino entrando no gelo e quase imediatamente caindo no chão após o aparente contato do jogador adversário, que para para verificar se Maki está bem enquanto outros correm para ajudá-lo.

Maki foi levado para um hospital próximo e diagnosticado com uma concussão. Online e na mídia, tem sido debatido se o golpe do jogador masculino foi intencional ou um acidente, mas Maki tentou minimizar as cenas.

“Pegue uma maca! Chame um médico! Palavras ouvidas no primeiro Torneio NHL All-Trans Draft depois que um jogador do sexo masculino esbarra casualmente em uma jogadora do sexo feminino. O contato não parece sério no vídeo. Mas a diferença de tamanho entre os jogadores é tão grande que a fêmea sofre uma concussão. 🧵 pic.twitter.com/U4y0huo0oA — mazeks (@JeanMazeks) 9 de dezembro de 2022

“Estive debatendo se devo postar tudo sobre o draft do torneio Team Trans Ice Hockey, dado o conteúdo delicado, mas aqui vai,” ele escreveu nas redes sociais.

“Eu me diverti muito com as pessoas maravilhosas no torneio exclusivo all trans draft em Middleton, WI, no fim de semana antes do Dia de Ação de Graças,” o jogador escreveu, acrescentando que era co-capitão de sua equipe.

Maki continua dizendo “é aí que vem o conteúdo sensível: uma vez eu estava jogando o disco e tive uma queda muito estranha nas placas, na qual precisei de atendimento médico para garantir que meu pescoço e extremidades estivessem bem.”

Apesar de sofrer a concussão e distensões musculares, ele insistiu que “faça tudo de novo”.

A NHL disse em um tweet sobre o evento que foi “orgulhoso em apoiar o Torneio Team Trans Draft do fim de semana passado.”

“Este foi o primeiro torneio inteiramente composto por jogadores transgêneros e não-binários, com cerca de 80 pessoas participando,” acrescentou.

Na seção de comentários, no entanto, alguns usuários fizeram perguntas como: “Se os homens trans são homens, por que eles não jogam apenas na liga masculina?”

“Parabéns, você acabou de puxar o Woke Walt Disney para todo o seu esporte! Veja a NHL desmoronar como um biscoito velho. Vá acordado, vá à falência! disse outro comentarista.

“Sou totalmente a favor disso, pois não quero homens biológicos jogando nas divisões femininas” uma parte separada afirmou.













Compartilhando o clipe, Jean Mazeks escreveu que o “contato não parece sério no vídeo”. “Mas o tamanho [difference] entre os jogadores é tão grande que a fêmea sofre uma concussão.”

Um artigo da revista Quillette que analisou o evento da NHL falou com uma fonte que disse “algum [fan] podia ver que isso não poderia ser justo e que alguém poderia se machucar – e alguém se machucou.

Na peça, foi afirmado que o risco de lesões no hóquei competitivo entre mulheres biológicas é considerável, com pesquisas mostrando que elas têm 49% menos força isométrica, 30% menos circunferência do pescoço e 43% menos massa cefálica, o que resulta em níveis mais baixos de rigidez do segmento cabeça-pescoço em 29%.

A briga envolvendo Maki é a mais recente a envolver a participação trans nos esportes dos EUA depois que Lia Thomas ganhou as manchetes no ano passado como uma nadadora transgênero na Universidade da Pensilvânia, que quebrou vários recordes.