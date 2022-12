Segundo jornalista morre na Copa do Mundo – mídia — CMIO Esportes

O fotojornalista catariano Khalid Al-Misslam é o segundo jornalista a morrer enquanto cobria a Copa do Mundo da FIFA em andamento, informou a mídia local.

O mundo do jornalismo ficou chocado na sexta-feira quando o repórter de futebol americano Grant Wahl desmaiou na cabine de imprensa do Estádio Lusail e depois morreu enquanto cobria a dramática vitória da Argentina nos pênaltis sobre a Holanda nas quartas de final.

Posteriormente, foi relatado que um fotojornalista do canal catariano Al Kass TV, Khalid Al-Misslam, também havia morrido enquanto cobria o torneio.

Nenhuma informação adicional foi divulgada sobre a morte de Al-Misslam. O jornal do Catar The Gulf Times noticiou inicialmente sua morte e ofereceu condolências à família nas redes sociais.

“O fotojornalista da Al Kass TV, Khalid al-Misslam, faleceu recentemente. Al-Misslam, um catariano, morreu repentinamente enquanto cobria a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022”, O Gulf Times twittou na tarde de sábado.

— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) 10 de dezembro de 2022

“Acreditamos na misericórdia e no perdão de Alá por ele e enviamos nossas mais profundas condolências à sua família.”

A Al Kass TV mencionou brevemente a morte durante uma transmissão ao vivo, acrescentando que a emissora aguarda mais detalhes antes de divulgar qualquer declaração sobre seu funcionário.

A Copa do Mundo de 2022 no Catar está marcada para terminar no domingo.

Antes disso, a Argentina enfrentará a Croácia nas semifinais na terça-feira, enquanto o azarão Marrocos enfrentará a campeã França nas semifinais na quarta-feira.