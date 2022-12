O que você precisa saber — CMIO Esportes

O eterno Giroud, de 36 anos, tem quatro gols marcados no Catar e parece ser essencial para as chances da França de somar três triunfos em Copas do Mundo em sua história.

O também atacante Olivier Giroud fez história no Qatar ao ultrapassar Thierry Henry como o maior artilheiro de sua nação e marcou seu 53º gol no futebol internacional ao cabecear no que viria a ser o gol da vitória contra a Inglaterra.

Marrocos – fazedores de história africanos

O Marrocos é inegavelmente a sensação desta Copa do Mundo. A primeira seleção africana a chegar a esta fase do torneio, conta com o apoio fervoroso do Catar e muito além – das ruas de Casablanca e Rabat, à diáspora em toda a Europa.

Seu sucesso é baseado na base da defesa mais malvada do torneio, com apenas um único gol sofrido no Catar – e mesmo isso veio por meio de um gol contra quando Nayef Aguerd virou para a própria rede contra o Canadá.

Yassine Bounou – mais conhecido como Bono – tem sido uma revelação no gol, defendendo dois pênaltis na vitória por pênaltis contra a Espanha.

Grandes nomes Achraf Hakimi do Paris Saint-Germain e Hakim Ziyech do Chelsea brilharam, mas o espírito coletivo da equipe tem sido indomável.

Isso tem sido demonstrado durante suas comemorações – desde orações coletivas em campo, até beijos com familiares na multidão.

Ainda mais notável é que o treinador principal Walid Regragui, ex-jogador, só foi nomeado no final de agosto.

O técnico de 47 anos fez maravilhas ao transformar o time em improváveis ​​candidatos à Copa do Mundo – descrevendo-os como o ‘Rocky’ da competição em uma homenagem ao famoso boxeador do folclore do cinema.

Regragui vai, no entanto, suar pela preparação física do capitão Romain Saiss para o jogo com a França, depois de o defesa-central ter saído em maca aos 57 minutos do jogo com Portugal.

Saiss, 32, prometeu fazer “tudo possível” para tentar fazer o jogo. O atacante Walid Cheddira – contratado como reserva – definitivamente ficará de fora por suspensão, depois que o jogador de 24 anos recebeu cartão vermelho nos acréscimos contra os portugueses.