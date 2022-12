EUA apóiam a participação olímpica da Rússia, mas com uma pegadinha – CMIO Esportes

Os atletas russos esperam ser liberados a tempo para os eventos de qualificação antes dos Jogos de Paris 2024

O Comitê Olímpico e Paraolímpico dos EUA (USOPC) apóia a ideia de permitir que atletas russos e bielorrussos compitam nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, desde que não participem sob as bandeiras de seus países ou usem suas cores. A posição foi confirmada pela presidente da entidade, Susanne Lyons.

Atletas russos e bielorrussos foram banidos de competições globais em vários esportes depois que as federações seguiram uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) para agir quando a operação militar na Ucrânia foi lançada no final de fevereiro.

Na semana passada, no entanto, uma declaração após a cúpula do COI na Suíça abriu caminho para o retorno de atletas dos dois países, citando a necessidade de garantir que o esporte não seja prejudicado pela política.

O USOPC também mudou de tática depois de apoiar a recomendação inicial do COI e a subsequente proibição de russos e bielorrussos.













Lyons participou da Cúpula Olímpica em Lausanne na última sexta-feira e disse ao Wall Street Journal que todo o grupo – incluindo oficiais de alto escalão do COI e chefes das federações de natação e ginástica – concordou em trazer de volta atletas russos e bielorrussos aos Jogos como neutros, que é uma noção que ela apóia.

“Embora isso deixe um gosto muito ruim na boca, para parecer que você está escorregando, é realmente essencial para o [Olympic] movimento,” Lyons disse sobre a inclusão de atletas.

Com apenas os Comitês Olímpicos Nacionais dos EUA, China e Rússia presentes na cúpula, as autoridades olímpicas discutiram a realização de alguns eventos experimentais de Paris 2024 sob a bandeira do Conselho Olímpico da Ásia, antecipando as objeções dos países europeus, confirmou Lyons.

Lyons afirmou que as sanções do COI para Paris 2024 – que incluem não usar as bandeiras, hinos, cores ou qualquer outra identificação dos países da Rússia e da Bielorrússia – seriam mais rígidas do que as dos Jogos de Inverno de Pequim 2022, onde a Rússia teve que atuar como o Comitê Olímpico Russo (ROC) devido às consequências de uma linha de doping.

“Os EUA apoiam encontrar uma maneira de os atletas que treinaram a vida inteira para isso poderem voltar e competir”, disse. Lyon explicou.

“Mas nos opomos muito a que eles voltem sob o imprimatur de seu país no momento, enquanto seus governos estão sendo sancionados.”

O COI recomendou que as federações esportivas e os organizadores de eventos se abstenham de convidar ou permitir que atletas e oficiais russos e bielorrussos participem de competições internacionais, pois considera que a Rússia violou a Trégua Olímpica ao lançar a operação militar durante o período em torno dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Inverno.













Além disso, os dirigentes das Olimpíadas e Paraolimpíadas temiam que pudesse haver possíveis confrontos entre atletas e dirigentes dos países em conflito, o que Lyons abordou.

“Como medida prática, você tinha que separar todo mundo”, ela disse. “E assim, apoiamos absolutamente naquela época, banindo-os – certamente dos Jogos e de tudo naquela época.

“Então, o que conversamos (sexta-feira) foi: a necessidade dessas medidas de proteção é a mesma? E a sensação é que, embora o catalisador para isso ainda esteja presente, que é obviamente a invasão na Ucrânia, a questão específica da segurança dos atletas não é a mesma de antes.”

Lyons acredita que o maior risco para o movimento olímpico são os governos nacionais negando vistos a atletas de determinados países e pressionando seus próprios atletas a não participarem de competições contra eles.

“Não queremos que países individuais com base na política decidam com quem eles ou seus atletas devem se envolver”, Lyons enfatizou.