Chefe de natação aborda possível mudança russa para a Ásia – CMIO Esportes

O presidente da autoridade global de natação FINA, Husain Al-Musallam, comentou sobre a possível mudança da natação russa para a jurisdição asiática, para que os atletas russos possam se qualificar para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Atletas russos foram banidos de esportes como natação desde o início deste ano, quando federações como a FINA seguiram uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) de suspendê-los como resposta à operação militar na Ucrânia.

Após uma Cúpula Olímpica na sexta-feira em Lausanne, o COI disse que os participantes “acordado por unanimidade” para explorar uma proposta do Conselho Olímpico da Ásia (OCA) para “facilitar a participação de atletas da Rússia e da Bielorrússia em competições na Ásia sob sua autoridade, respeitando as sanções em vigor.”

No início deste mês, o presidente da Federação Russa de Mergulho (RDF), Stanislav Druzhinin, disse que a organização estava em negociações com a FINA sobre a mudança para a Federação Asiática de Natação (AASF) da Liga Europeia de Natação (LEN).













Questionado sobre o tema em um congresso geral extraordinário da FINA, onde a organização anunciou que mudaria seu nome para World Aquatics, Al-Musallam insistiu que nenhuma decisão foi tomada. “em relação à participação de atletas russos neste momento.”

Al-Musallam revelou que está sendo estudada uma forma de resolver a situação em relação à Trégua Olímpica, que é uma resolução das Nações Unidas.

Mas ele também insistiu que o esporte deveria ser mantido “neutro,” “gratuitamente,” e governado por aqueles envolvidos em esportes.

“E [as] pela participação da Rússia e da Bielo-Rússia [athletes] para os próximos Jogos Olímpicos, este [is a] decisão toda a família olímpica decidirá. Mas [it’s a decision that has] ainda não foi tomada neste momento,” ele adicionou.

Sobre a Rússia “pedindo para ingressar na Ásia”, Al-Musallam disse que a Rússia “não solicitei isso” oficialmente e apenas o propôs.

Al-Musallam disse que a ideia de atletas russos serem liberados para competir nos Jogos de Paris só se tornaria realidade se o “mundo inteiro e o movimento olímpico” convidar os russos a tentarem se classificar nas competições asiáticas.

Falando à TASS, Druzhinin disse anteriormente que o RDF foi “em diálogo com a FINA, ao contrário da federação europeia.”

“Temos um diálogo muito difícil com isso, é mais provável que não exista nada”, acrescentou Druzhinin.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Corpo esportivo russo em negociações sobre mudança para a Ásia

“Este ano não fomos a competições internacionais, mas trabalhamos e conversamos com a FINA. Nós repetidamente dissemos [FINA president] Sr. Husain Al Musallam que gostaríamos de nos mudar para a federação asiática e deixar a europeia, para participar do Campeonato Asiático e das competições asiáticas.”

Druzhinin disse que a FINA era “pensando sobre” a mudança e que a federação internacional “vai chegar a uma decisão em breve,” que Al-Musallam disse não é completamente dependente de sua organização.