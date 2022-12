Kadyrov tem como alvo o presidente do UFC na briga pelo cinturão — CMIO Esportes

O líder checheno Ramzan Kadyrov questionou a integridade do presidente do UFC, Dana White, depois de reagir a um empate polêmico envolvendo o lutador russo Magomed Ankalaev no evento principal do UFC 282 em Las Vegas no sábado.

O contendor do Daguestão, Ankalaev, usou as habilidades de luta livre pelas quais sua região é famosa para dominar os últimos estágios de sua luta contra o rival polonês Jan Blachowicz.

Apesar disso, o título dos meio-pesados ​​pelo qual os dois lutavam permaneceu vago depois que a luta pelo campeonato terminou em um polêmico empate por decisão dividida – com Blachowicz levantando a mão de seu adversário russo após o sinal final tocar e parecendo admitir a derrota.

Juntando-se a outras vozes, como o campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev, e o governante dos pesos pesados, Francis Ngannou, Kadyrov expressou sua opinião de que Ankalaev claramente deveria ter recebido a vitória.













Em mensagem em sua conta no Telegram, Kadyrov foi direto ao presidente do UFC, White.

“Dana White, o que aconteceu com você?” Kadyrov perguntou.

“Você era um homem normal, de princípios, e hoje tirou o cinturão do campeonato sem entregá-lo ao vencedor.

“Ou a política entrou no ringue do UFC e exige que você apita sujo? É um esporte, Dana. Seja honesto.

“Veja o exemplo de Mairbek Khasiev (na liga ACA), que impede qualquer malabarismo na liga, qualquer preconceito, exigindo objetividade e não misturando esporte com política”, disse. sugeriu Kadyrov.

“Ei, Dana White, onde você está indo? Salve a cara do campeonato, a sua própria cara. Admita seu erro, dê o cinturão ao verdadeiro vencedor e peça desculpas por este show. Salve a reputação do seu campeonato.”

Respondendo parcialmente a White, que chamou a luta pelo título “Terrível,” Blachowicz foi ao Twitter na segunda-feira para “reiterar algo.”

“Primeiro – eu honestamente não acho que a luta foi terrível. Segundo – não sinto que ganhei, mas também não sinto que perdi. O empate era justo”, escreveu o polonês.

Deixe-me reiterar algo. Primeiro – eu honestamente não acho que a luta foi terrível. Segundo – não sinto que ganhei, mas também não sinto que perdi. O empate era justo. 1/2 — Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) 12 de dezembro de 2022

Resultado final – Um cara chorou e falou sobre suas supostas lesões, outro cara mostrou que a honra pode ser e ainda é mantida neste jogo. Fico feliz que os fãs o vejam e o apreciem pelo que é. — Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) 12 de dezembro de 2022

“Resultado final – Um cara chorou e falou sobre suas supostas lesões, outro cara mostrou que a honra pode ser e ainda é mantida neste jogo.

“Fico feliz que os fãs vejam e apreciem pelo que é,” ele adicionou.

Graças ao empate, Blachowicz e Ankalaev tiveram que voltar à fila para tentar o título até 205 libras, que Glover Teixeira ou Jamahal Hill poderiam reivindicar depois que White imediatamente ordenou uma luta entre os dois pelo UFC 283 no Brasil no próximo mês.