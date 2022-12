Médicos emitem atualização de saúde de Pelé – CMIO Esportes

A saúde de Pelé, tricampeão mundial, melhorou, mas os médicos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, ainda não conseguem prever quando ele poderá receber alta, de acordo com um relatório médico divulgado nesta segunda-feira.

A lenda do futebol brasileiro, 82 anos, está com problemas de saúde desde setembro do ano passado, quando começou uma batalha contra o câncer de cólon.

Pelé tem feito visitas regulares ao hospital, mas foi internado no Albert Einstein para avaliação de seu tratamento no final de novembro.

O popular jornal Folha S. Paulo noticiou que Pelé havia sido colocado em cuidados de fim de vida, o que sua família mais tarde alegou ser impreciso.

As filhas de Pelé explicaram à mídia brasileira que o pai contraiu Covid e estava sendo tratado de uma infecção respiratória, que a reportagem mais recente abordou.













“O doente continua a apresentar melhoria do quadro clínico, em particular da infeção respiratória”, disse. disse a atualização do hospital.

“Ele permanece em uma sala regular, está consciente e com sinais vitais estáveis.”

A saúde debilitada de Pelé preocupou os torcedores de futebol e a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Antes da dramática eliminação do Brasil nas quartas de final para a Croácia na sexta-feira, seus jogadores e torcedores prestavam homenagem regularmente à figura que eles chamam de ‘O rei’.

O gol de Neymar na prorrogação, que colocou o Brasil por 1 x 0 antes de a Croácia empatar para forçar os pênaltis, viu o atacante do Paris Saint-Germain igualar Pelé com 77 gols pelo Brasil.

Em uma postagem no Instagram, Pelé parabenizou seu companheiro de formação do Santos pela façanha e o incentivou a jogar pela seleção nacional em meio a suspeitas de que Neymar desistirá após seu último desgosto na Copa do Mundo.

“Eu vi você crescer” Pelé escreveu. “Torci por você todos os dias e finalmente posso parabenizá-lo por atingir meu número de gols com o Brasil.

“Nós dois sabemos que isso é mais do que uma figura. Nosso maior dever como atletas é inspirar. Inspire nossos companheiros de hoje, as próximas gerações e, acima de tudo, todos que amam nosso esporte.

“Infelizmente este não é o dia mais feliz para nós” Pelé acrescentou.

“Meu recorde foi estabelecido há quase 50 anos e ninguém havia conseguido chegar perto dele até agora. Você chegou lá, garoto. Isso mostra o quão grande é a sua conquista.

“Continue nos inspirando. Vou continuar socando o ar com alegria a cada gol que você fizer, como fiz em todas as partidas que te vi em campo”, disse. Pelé acrescentou.