Ícone olímpico sobrevive a queda de avião — CMIO Esportes

Três anos depois de escapar ileso de um acidente de carro, o bicampeão olímpico dos 800 metros David Rudisha sobreviveu a um acidente de avião em sua terra natal, o Quênia.

Falando ao jornal independente mais popular do país, o Daily Nation, Rudisha disse que esteve envolvido em um “episódio assustador” no sábado, com fotos mostrando um avião de cabeça para baixo em um campo.

“Tudo estava bem perto de sete ou oito minutos de vôo quando o motor do avião de repente parou”, disse. Rudisha explicou.

“[The pilot] viu algum espaço livre onde tentou pousar o avião, mas uma de suas asas atingiu uma árvore quando o avião começou a girar antes de pousar no campo rochoso.”

“Foi um episódio assustador em que você segura o coração na mão enquanto ora a Deus. O piloto fez um trabalho incrível para manter o avião flutuando e estável por muito tempo,” acrescentou Rudisha.

“Agradecemos a Deus por termos saído vivos com algumas lesões nos tecidos moles que foram tratadas antes [we] todos foram dispensados, exceto um.

Pelo menos cinco outros passageiros que participaram de um evento anual das Olimpíadas Masai no Kimana Wildlife Sanctuary, no sul do Quênia, com Rudisha sofreram ferimentos.

O incidente foi a segunda raspagem de Rudisha nos últimos anos, depois de escapar com ferimentos leves quando seu SUV colidiu com um ônibus em uma rodovia perto de Keroka em agosto de 2019.

“Agradecendo ao Deus Todo-Poderoso pelo dom da vida”, Rudisha twittou na época, enquanto compartilhava fotos dos destroços.













“Sábado à noite [at] por volta das 10h30, sobrevivi a um trágico acidente rodoviário em Keroka, a caminho de casa em Kilgoris, após uma colisão frontal com um ônibus na rota Kisii Nairobi. Estou bem sem lesões! Obrigado por sua oração”, acrescentou Rudisha.

Rudisha ganhou suas medalhas de ouro olímpicas nos Jogos de Londres de 2012 e nas Olimpíadas de Rio de 2016.

Seu tempo de 1 minuto e 40,91 segundos na final na capital britânica continua sendo um recorde, e ele também conquistou títulos do Campeonato Mundial em ambos os lados da façanha em 2011 e 2015.

Rudisha, 33, não se aposentou oficialmente das competições, mas não corre desde 2017.