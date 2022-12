Rússia totalmente preparada para sediar grandes eventos – oficial de futebol – CMIO Esportes

Alexey Sorokin diz que seu país continua sendo um ‘parceiro confiável’ para a Fifa e a Uefa

A Rússia continua pronta para receber grandes torneios assim que as atuais sanções impostas pela Fifa e Uefa forem suspensas, de acordo com o oficial de futebol Alexey Sorokin.

Os órgãos reguladores do futebol mundial e europeu baniram as seleções russas de suas competições em todos os níveis por causa do conflito na Ucrânia, além de remover o direito da Rússia de sediar eventos.

A Rússia tem um histórico recente de realização de grandes jogos de futebol, incluindo a Copa do Mundo da FIFA 2018 e sete partidas como parte do Campeonato Europeu da UEFA 2020.

Sorokin foi chefe do comitê organizador local de ambos os torneios e prometeu que seu país poderia fazer o mesmo assim que as restrições atuais fossem removidas.

"Claro que vamos conseguir segurar [major events], as pessoas não vão a lugar nenhum, assim como a infraestrutura. O potencial é como era – e permanecerá", Sorokin disse à RIA Novosti no Catar, onde tem auxiliado na organização da Copa do Mundo em andamento.













“A principal dificuldade está no aspecto esportivo. As nossas equipas precisam de jogar, estamos a falar não só da seleção principal, mas de todos os escalões.

“Não tenho dúvidas sobre a segurança de nossa capacidade de continuar sendo um parceiro confiável da FIFA e da Uefa, como mostramos repetidamente.

“Provamos que podemos dar uma mão quando, por exemplo, durante a Euro 2020, jogamos três partidas a mais do que o planejado.

“Existem muitas dessas histórias. A questão é por quanto tempo a política terá impacto no esporte”.

Como resultado das sanções da UEFA, a Rússia perdeu o direito de sediar a final da Liga dos Campeões de 2022, que aconteceria em São Petersburgo em maio.

A partida foi transferida para Paris, onde foi prejudicada pelo tratamento policial dispensado aos torcedores visitantes.

A Rússia também manifestou interesse em concorrer às edições de 2028 ou 2032 do Campeonato Europeu, embora a Uefa tenha rejeitado essa possibilidade.

As sanções contra a Rússia alimentaram especulações de que a Federação Russa de Futebol (RFU) poderia trocar a Uefa por sua contraparte asiática, a AFC.

Sorokin foi tímido quando questionado sobre essa possibilidade.

“Essas ideias estão pairando no ar, principalmente graças aos esforços de [journalists]porque não ouvi nada oficial sobre isso”, ele disse.

“Mas é natural que todos estejam pensando em saídas para a situação atual. Minha opinião pessoal é que é preciso analisar todas as formas, porque os times não podem parar de jogar por muito tempo.

"Vai matar o futebol, o que todo mundo entende – espero que não só no nosso país".













Na véspera da Copa do Mundo no Catar, Sorokin disse que centenas de russos estiveram envolvidos na organização do torneio – muitos repassando seus conhecimentos e experiência do evento de quatro anos atrás.

Sorokin disse que, apesar das tensões internacionais em outros lugares, “nenhum dos meus colegas sentiu qualquer isolacionismo ou preconceito.”

“Uma equipe de especialistas em esportes se reuniu aqui, em um grau ou outro, todos compartilham a convicção de que o esporte deve estar fora da política”, disse. disse Sorokin.

“Toda a equipe está unida por um objetivo – a organização de um campeonato maravilhoso. Assim foi feito este trabalho.

“Na verdade, não havia mácula política, em todas as organizações havia um clima de trabalho e construtivo.”