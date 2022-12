Corpo de jornalista de futebol americano voltou do Catar — CMIO Esportes

O corpo do repórter de futebol americano Grant Wahl chegou aos EUA na segunda-feira, confirmou o Departamento de Estado dos EUA.

Por meio do porta-voz Ned Price, o departamento informou que os restos mortais do homem de 49 anos chegaram ao Aeroporto John F. Kennedy de Nova York às 8h30 e estavam acompanhados por um representante da Embaixada dos Estados Unidos em Doha.

Price disse que o embaixador dos EUA, Timmy Davis, manteve contato constante com a família de Wahl, com a embaixada trabalhando para satisfazer seus desejos desde a morte de Wahl.

Wahl, que era um profissional conhecido em sua área, desmaiou na cabine de imprensa do Estádio Lusail durante a cobertura das quartas de final da Copa do Mundo entre Argentina e Holanda.

Depois de receber RCP no local por paramédicos, ele foi levado ao hospital, onde mais tarde foi declarado morto, de acordo com um porta-voz do Comitê Supremo de Entrega e Legado do Catar.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, usou o Twitter para enviar condolências à família de Wahl quando seu corpo chegou em casa, dizendo que ele “tão apreciado” o nativo do Kansas “cuja escrita capturou não apenas a essência do belo jogo, mas também o mundo ao seu redor.”

Apreciei muito Grant Wahl, cuja escrita capturou não apenas a essência do belo jogo, mas também o mundo ao seu redor. Envio minhas mais profundas condolências à sua família e agradeço à nossa equipe da Embaixada e aos parceiros do Catar que trabalharam juntos de forma tão eficaz para realizar seus desejos. — Secretário Antony Blinken (@SecBlinken) 12 de dezembro de 2022

A causa da morte de Wahl ainda é desconhecida. Na semana passada, ele postou em seu site pessoal que recebeu antibióticos e disse que provavelmente estava sofrendo de bronquite pela equipe médica local na Copa do Mundo.

Ele alegou que seu corpo “finalmente quebrou em mim” depois “três semanas de pouco sono” e “alto estresse”.

“O que tinha sido um resfriado nos últimos 10 dias se transformou em algo mais severo na noite do jogo EUA-Holanda, e pude sentir minha parte superior do peito assumir um novo nível de pressão e desconforto”, disse. Wahl explicou.

A esposa de Wahl, Dra. Celine Gounder, twittou na sexta-feira que a notícia veio como um “choque total” a ela.

Mas o irmão de Wahl alegou jogo sujo depois que o jornalista vestiu uma camisa pró-LGBTQ na partida de abertura da seleção masculina dos Estados Unidos contra o País de Gales.

“Eu não acredito que meu irmão acabou de morrer,” Eric Wahl, que é gay, disse. “Eu acredito que ele foi morto.”













Desde então, Eric Wahl pediu desculpa “inequivocamente” pelas acusações no Twitter, depois que um usuário do Catar disse que esperava que Wahl pedisse desculpas por sua reação inicial “isso vem do racismo” uma vez que ele obteve a confirmação de médicos americanos sobre a causa da morte.

“Minha declaração inicial resultou de duas coisas, nenhuma das quais [are] relacionados ao racismo”, Wahl acrescentou. “Sobre coisas que Grant me disse, e corrupção bem conhecida.”

Eric Wahl afirma que Grant disse a ele que recebeu ameaças de morte depois de vestir a camisa pró-LGBTQ.

Grant Wahl disse que foi detido brevemente, enquanto informado de que a camisa foi “não permitido” no Estádio Al-Rayyan.