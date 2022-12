O chefe do hóquei revela a promessa de Ovechkin em busca de recordes – CMIO Esportes

O Washington Capitals não passará por grandes mudanças enquanto Alexander Ovechkin persegue o recorde de gols da NHL, prometeu o proprietário Ted Leonsis.

A estrela russa Ovechkin, 37, está atualmente em terceiro lugar na lista de todos os tempos da NHL com 797 gols – apenas quatro atrás do canadense Gordie Howe, em segundo lugar. Além disso, está o recordista Wayne Gretzky com 894 gols.

Ovechkin assinou uma extensão de cinco anos com os Capitals no verão de 2021, o que significa que ele deve buscar o recorde de gols no time onde passou toda a sua carreira na NHL.

Mas com a lista de Washington pronta para uma revisão na próxima temporada, e após um início indiferente da campanha atual, as conversas mudaram para o que qualquer mudança em potencial poderia significar para o líder russo da equipe.

Leonsis, no entanto, revelou que tem um acordo com Ovechkin de que não haverá o tipo de reconstrução total vista nos últimos anos.













“Tenho certeza que haverá um afluxo de alguns jogadores jovens, mas não vamos reconstruir o time”, disse. Leonsis disse esta semana, conforme citado pela ESPN.

“Para mim, uma reconstrução é quando você olha os jogadores, os treinadores, os torcedores nos olhos e diz: ‘Vamos ser muito, muito ruins’. E se fôssemos muito, muito ruins, não acho que Alex quebraria o recorde.”

O dono do Capitals disse que Ovechkin queria perseguir o recorde de gols de todos os tempos da NHL “do jeito certo”.

Segundo Leonsis, o russo havia pedido garantias de que o time continuaria competitivo e em troca havia prometido “estar em forma o tempo todo e não ficar obcecado com o recorde, mas sim com a conquista de outra Copa Stanley.”

Ovechkin foi o capitão de Washington para a glória da Stanley Cup em 2018, mas desde então o time não tem disputado um título repetido.

Nesta temporada, o Capitals está atualmente fora de uma vaga nos playoffs, embora esteja em uma série de quatro vitórias consecutivas.

Leonsis disse que, apesar de Ovechkin perseguir o recorde de Gretzky, a estrela russa e ícone canadense aposentado “ter uma amizade”.

“Wayne sabe que Alex é legítimo,” disse o dono do Caps, acrescentando que Gretzky havia prometido comparecer a todos os jogos do time caso Ovechkin ganhasse “à vista” de seu marco.

Ovechkin tem 17 gols e 13 assistências em seu nome na temporada atual e marcou na vitória do Caps sobre o Winnipeg Jets em sua última partida.

O próximo passo para Washington é uma viagem a Chicago para enfrentar os retardatários da Divisão Central, os Blackhawks, na noite de terça-feira.