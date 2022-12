Campeão mundial russo recebe prestigioso prêmio de boxe — CMIO Esportes

A WBA homenageou o campeão meio-pesado Dmitry Bivol ao nomear o russo como lutador do ano na segunda-feira.

Bivol recebeu o prêmio na convenção WBA Centennial realizada em Orlando, onde lendas do boxe e ex-campeões mundiais como Evander Holyfield, Bernard Hopkins e Miguel Cotto também estiveram presentes.

Bivol, que nasceu no Quirguistão e se mudou para São Petersburgo quando criança, recebeu o prestigioso prêmio devido a suas façanhas impressionantes em 2022.

Em 7 de maio, ele defendeu com sucesso seu cinturão da WBA em Las Vegas e surpreendeu o mundo dos esportes ao entregar a Saul ‘Canelo’ Alvarez sua primeira derrota desde 2013.

O mexicano era amplamente considerado o melhor boxeador peso por peso do planeta na época, mas Bivol o superou e rugiu para uma decisão unânime com pontuações de 115–113 nos cartões dos três juízes.

A WBA então ordenou que Bivol, 31, fizesse uma defesa de título obrigatória contra o invicto ex-campeão dos super-médios da WBO, Gilberto Ramirez, em 5 de novembro.

Ramirez entrou na luta com um recorde impressionante de 44-0, mas Bivol venceu a luta por placares ainda maiores do que aqueles que derrotaram Alvarez, com 117-11 em dois cartões de juízes e 118-110 no terceiro.

Depois de ser reconhecido como tal pela WBA, espera-se que Bivol seja nomeado o Lutador do Ano por vários outros especialistas e publicações como a Ring Magazine, onde ‘Canelo’ recebeu o prêmio em 2021.

Bivol pretende buscar ainda mais grandeza em 2023 e quer uma luta indiscutível contra o compatriota e campeão IBF, WBC e WBO Artur Beterbiev.

Beterbiev, que mora em Montreal, é uma perspectiva assustadora para qualquer oponente enquanto ostenta um recorde de 100% de nocaute, mas Bivol já mostrou contra Alvarez e Ramirez que sabe como anular um adversário conhecido por ostentar grande poder de soco.

Bivol chamou Beterbiev para fora após sua vitória sobre Ramirez, mas se a superluta será realizada ou não, depende essencialmente de seus promotores e das redes de televisão cuja política de boxe muitas vezes inviabiliza possíveis confrontos de dar água na boca.

“Isso depende de [the] promotor, meu e do cara que é meu adversário”, Bivol disse recentemente no The DAZN Boxing Show. “Não posso simplesmente dizer que quero lutar com esse cara. Eles podem me ouvir ou podem pensar em negócios.”

“Claro que pelo meu legado é melhor lutar por outro cinturão” Bivol disse, depois de declarar anteriormente uma preferência pelo confronto de Beterbiev em vez de uma revanche muito mais lucrativa com Alvarez.













“Já fiz 10 defesas, claro que quero mais. Quero sentir que luto por outra coisa, não apenas defender meu título.”

Depois de ligar anteriormente para o DAZN, onde as lutas de Bivol sob Matchroom e Eddie Hearn são mostradas, ‘Deadzone’ e se recusar a fazer negócios com eles, o representante da Top Rank de Beterbiev, Bob Arum, mudou de tom.

“Se for para fazer uma luta com o Bivol, será só no final do ano que vem, porque acho que o Bivol busca uma revanche contra o Canelo. [Alvarez]o que seria muito mais lucrativo para ele”, ele disse ao iD Boxing no fim de semana.

“Como você disse, isso está no caminho certo. Nós vamos descobrir isso. Não há razão para que não possa ser descoberto. Não vou deixar que nenhum problema de rede impeça uma briga que deveria ser travada”, disse. Arum jurou. “Mas isso é para amanhã.”